Vestel'in Elinden Kaçırdığı Toshiba, Çinli Şirkete Satıldı!

Bir süredir Vestel'in de ilgilendiği Toshiba şirketi Çin merkezli Hisense'ye satıldı. Toshiba'nın TV departmanını satın alan Hisense, bu anlaşma için 113.6 milyon dolar ödeme yaptı. Ayrıca Hisense, 113 milyon dolarlık ödemeyle Toshiba'nın yüzde 95'lik hissesini satın almış oldu.

Bu yıl içerisinde 700 bin adet TV üreten Toshiba, özellikle Visual Solutions kısmında büyük zararlara girmişti. Sadece Visual Solutions'dan 54.1 milyon dolar zarar eden Japon şirket kısa bir süre önce beyaz eşya departmanını Midea'ya satmıştı. Bugün de TV departmanını Hisense'ye satan Toshiba, bu anlaşmalar ile hem marka değerini düşürmemek hem de mali zarardan kurtulmak istiyor.

Ayrıca ülkemizde Toshiba lisansı çerçevesinde televizyon üretimi ve satışı yapan Vestel'in, Toshiba'nın TV bölümünü satın almak istediği söyleniyordu. Hatta Zorlu Holding'in CEO'su Ahmet Nazif Zorlu bu satın alımın gerçekleşmesini istediklerini doğrulamıştı. Ancak işler Vestel için pek de beklenildiği gibi sonlanmadı ve Toshiba Hisense'ye satıldı.

Bundan sonraki süreçte üretimini Hisense şirketi adı altında yapacak olan Toshiba, daha fazla TV modeli veya daha fazla TV çıkarır mı, henüz bilinmiyor.