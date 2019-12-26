Vestel ve Sharp İşbirliği Genişledi

Türkiye'nin en büyük teknoloji üreticilerinden Vestel, geçtiğimiz yıllarda Sharp ile üretim ve pazarlama anlaşması imzalamıştı. İmzalanan anlaşma gereceğince Vestel, belirli Sharp ürünlerini üretme ve Avrupa'da pazarlama haklarını satın almıştı. Bugün yayınlanan yeni açıklama ile anlaşmanın içerdiği ürün grubunun genişlediği duyuruldu.

2014 yılında yapılan anlaşma neticesinde Vestel, içerisinde buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, elektrikli fırın, çamaşır kurutma makinası ve duvar tipi split klimanın bulunduğu 6 farklı Sharp ürününü üretme ve Avrupa'da pazarlama haklarını satın almıştı. 2024 yılına kadar geçerli olacak anlaşmayı genişletme kararı alan iki şirket, Sharp'ın akıllı ev ürünlerinin üretiminin de Türkiye'de yapılmasına karar verdiler.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vestel Şirketler Grubu CEO’su Turan Erdoğan, Sharp ile 2014 yılında başladıkları iş birliğinde beş yılı geride bıraktıklarını ve aynı enerjiyle gelecek beş yılı planladıklarını söyledi. Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti: “Sharp ile çok uyumlu bir iş birliğimiz var. 5 yıl önce başladığımız yolculukta hedeflerimize başarılı bir şekilde ulaştığımızı gördük. Bu çerçevede 2024 yılına kadar olan yol haritamızı da belirledik. Ürün gamında çeşitliliğe giderken mevcut pazarlardaki hareket kabiliyetimizi de derinleştireceğiz. Vestel olarak Avrupa pazarına yaptığımız ihracatın büyük bir kısmı akıllı ürünlerden oluşuyor. Sharp için üreteceğimiz yeni akıllı ürün ailesiyle birlikte önümüzdeki dönemde özellikle Avrupa pazarındaki payımızın da artacağına inanıyoruz”