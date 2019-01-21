Yerli Üretim Vestel Venus e4 Satışa Çıktı!

Venus serisinin yeni modeli olan Venus e4 bugün itibarı ile satışa sunuldu.

Vestel Venus E4 Özellikleri

18:9 geniş ekranıyla dikkat çeken Vestel Venus e4, dahili FM radyosu, ön-arka kamerasındaki portre modu ile tüketicilerin beklentilerini karşılamayı hedeflemekte. Yeni satışa çıkan Venus e4, 1440x720 HD Plus çözünürlüğe ve 5.5 inçlik ekrana sahip.

2900 mAh batarya ile gelen cihazda 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza bulunmakta. Dahili FM radyo ile birlikte gelen Venus e4 internete gerek kalmadan radyo dinleme imkanı sunmakta. Son zamanlarda Spotify gibi müzik platformlarını daha çok tercih eden kullancılar, FM radyo özelliğini kullanır mı bilemeyiz ancak iki renk alternatifi bulunan telefon, ışıldayan gece mavisi ve inci siyahı rengi ile kullancıların gönlüne taht kurabilir.

Qualcomm'un SDM 425 modelli işlemcisi ile gelen Venus e4, 1.4 GHz işlemci hızına ve 4 çekirdeğe sahip. Akıllı telefonun Android Oreo işletim sistemi ile geldiğini ve parmak izi okuyucusunun olduğunu unutmadan söyleyelim. Son olarak Venus e4, 128 GB’a kadar MikroSD kart ile arttırılabilir depolama desteği sunmakta.

Vestel Venus e4 Fiyatı

Yerli üretim Venus e4, Vestel.com.tr üzerinde 1.199 TL'den satışa sunulmuş durumda. Ürün hakkında tüm bilgilere buradan ulaşabilir ve satın alabilirsiniz.

Vestel'in yeni satışa çıkardığı Venus e4 cihazı hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!