Yapay Zekalı Vestel Venus V7 Satışa Çıktı! İşte Fiyatı

Vestel’in Mart ayında Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttığı V serisinin en yeni üyesi Venus V7 satışa çıktı. Sizler için Vestel Venus V7'nin tüm teknik özelliklerini ve fiyatını derledik.

Vestel Venus V7 Özellikleri

Vestel Venus V7, 6.21 inçlik bir ekran ile geliyor. Venus ailesinin ilk sınırsız damla ekranlı modeli olan Venus V7’nin çift SIM kart desteği, 8 MP ön ve 13+2 MP arka kamerası bulunuyor. Mediatek'in MT6762V/WB işlemcisi ile gelen cihaz, 3 GB RAM'e ve 64 GB dahili depolama alanına sahip. Cihazın depolama alanı MicroSD kart yardımı ile 128 GB'a kadar artırılabilmekte.

Ekran koruyucusu telefona uygulanmış şekilde gelen Venus V7, müşterilerini ekran koruyucuyu uygulamak için uğraştırmıyor. Venus V7, yapay zekalı arka kamerasındaki 10 farklı çekim modu ile fotoğraflarda profesyonel bir görüntü sağlıyor. Bu sayede siz hiç uğraşmadan Venus V7 otomatik olarak ortamı algılayıp Portre, Şehir, Gece, Yemek, Gökyüzü, Gün Batımı, Doğa, Fon Işığı, Kumsal ve Bitki çekim modlarına geçiş yapıyor.

Vestel Venus V7 Fiyatı

İnci siyahı ve gece mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olan Vestel Venus V7'nin satış fiyatı 1699 TL.

Sizler Vestel Venus V7 hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce telefonun özellikleri nasıl? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!