Vestel Venus V7 Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Türkiye’nin en önemli teknoloji üreticilerinden Vestel, Mobil Dünya Kongresi kapsamında yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Vestel Venus V7 ismiyle piyasaya sürülmeye hazırlanan telefona dair birçok detay ise merak edenlerle paylaşıldı.

Barselona’da düzenlenen ve dünyanın en önemli mobil fuarlarından biri olan Mobile World Congress (Mobil Dünya Kongresi) kapsamında yeni ürünlerini tanıtmaya devam eden Vestel, Google ile yaptığı televizyon ortaklığının yanı sıra yeni amiral gemisi Z30’u göstermişti. Giriş seviyesi yeni telefonu Vestel Venus V7 tanıtımını da gerçekleştiren Vestel, telefona dair detayları da verdi.

Yerinde takip ettiğimiz fuarda gün yüzüne çıkan telefonun ilk dikkat çeken özelliği çentikli tasarımı olurken, Android’in son sürümü Pie kullanması da beğenildi. 3GB RAM ve MediaTek MT6762 2GHz kullanan Vestel Venus V7 modelinin ayrıntılı özelliklerine ve ön inceleme videosuna ise hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Vestel Venus V7 özellikleri