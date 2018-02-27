Vestel Venus Z20 Tanıtıldı! İşte Telefonun Özellikleri

İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen ve birçok üreticinin yeni akıllı telefonlarını duyurduğu Mobile World Congress 2018 sırasında tanıtılanlar arasında Vestel Venus Z20 de yer aldı.

2017 itibarıyla üst segmentte yer alan telefonlar üretmeye başlayan Vestel, ilk olarak Venus Z10 ile kullanıcılarının karşısına çıkmıştı. İşlemci, kamera, ekran ve yazılım olarak üst seviyede yer alan bu telefon, fiyat performans olarak beğenilmiş ve önemli satış rakamlarına ulaşmıştı. Bu yıl çıtayı bir üst seviyeye daha taşıyan Vestel, MWC kapsamında Venuz Z20’ye dair detayları paylaştı.

Çift kamera kullanan, 4K çekim yapabilen ve 8 çekirdekli Qualcomm işlemci kullanan Z20, fiyat olarak beklentinin biraz üstünde yer alsa da birçok telefon sever tarafından beğeniyle karşılandı. Konu hakkında konuşan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan ise, “GSM dünyasının kalbinin attığı bu fuarda yer almak, 155 ülkeye ihracat yapan bir marka olarak gurur verici. Sergilediğimiz ürünlerimiz dünya devleriyle nasıl yarıştığımızı gösteriyor. Global rakiplerimiz arasında çok yeniyiz ama 4 yılda makul fiyat, teknoloji ve tasarımımızla Türkiye’nin en çok satılan üçüncü akıllı telefon markası olduk” diyerek Vestel'in gerçekleştirdiklerinden bahsederken, “Akıllı telefon üretim sürecimizde ilk günden beri yüksek teknolojiyi erişilebilir fiyatlarla müşterilerimize sunmayı hedefledik. Z serisi de bu mantıkla ortaya çıktı. Müşterilerimizin bizden beklentisini, ihtiyacını analiz ederek ürünlerimizi geliştirdik. Geçtiğimiz yıl yine burada tanıttığımız Z serisinin ilk telefonu Z10’dan sonra bugün Z20’yi ilk defa gösteriyoruz. Z20 yazılımı, donanımı ve arkasındaki Ar-Ge gücü ile sınıfındaki en gelişmiş akıllı cihaz. Bir akıllı telefondan bekleneni fazlasıyla karşılayan Z20 özellikle fotoğraf ve “selfie” çekmeyi sevenlerin vazgeçemeyeceği bir telefon olacak. Üstelik fiyat/performans olarak da rakiplerini geride bırakacak” dedi. Oldukça başarılı özellikleri bulunan telefona dair detayları ve İspanya’da çektiğimiz inceleme videosunu hemen aşağıda bulabilirsiniz:

VESTEL VENÜS Z20 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Ekran: 5.65 inç Full HD+ 18:9

5.65 inç Full HD+ 18:9 Yonga Seti: Qualcomm Snapdragon 630 (2.2 GHz 8 çekiridek)

Qualcomm Snapdragon 630 (2.2 GHz 8 çekiridek) RAM: 4 GB

4 GB Dahili Depolama: 64 GB

64 GB Ana Kamera: 16 MP + 5 MP, 4K 30 FPS, 1080P 120 FPS

16 MP + 5 MP, 4K 30 FPS, 1080P 120 FPS Selfie Kamerası: 8 MP, flaş

8 MP, flaş İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Android 8.0 Oreo USB Arabirimi: USB Type-C

USB Type-C Fiyatı: 2099 TL

2099 TL Çıkış tarihi: Nisan

Vestel Venus Z20 İnceleme Videosu: