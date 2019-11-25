Vestel Venus Z40 Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Vestel yeni akıllı telefon modelinin duyurusunu gerçekleştirdi. Vestel Venus Z40 teknik özellikleri ve fiyatı ile ilgili merak ettiğiniz detaylar haberimizde.

Vestel Venus Z40 Teknik Özellikleri

Z40, 6.4 inç boyutunda FHD+ çözünürlükte AMOLED ekran ile geliyor. Bu ekranın Gorilla Glass 5 ile korunduğunu belirtelim. Ön kamerayı pop-up çekmece içerisine konumlandıran şirket bu sayede yüzde 85 ekran - kasa oranını yakalamış durumda. Bu arada pop-up çekmece içerisinde 8 MP çözünürlüğünde bir ön kameranın bulunduğunu da ekleyelim.

Arka tarafa baktığımızda ikili arka kamera kurulumu görmekteyiz. 16 MP çözünürlüğündeki ana kamera, Full HD çözünürlükte 30 fps video kaydı yapabiliyor. Bununla birlikte bu kameraya da 5 MP çözünürlüğünde derinlik sensörü eşlik etmekte.

Gücünü MediaTek Helio P70 işlemciden alan Z40, 4 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi ile kutudan çıkmakta. Bununla birlikte MicroSD kart deteği ile birlikte 256 GB'a kadar ek takviye yapabilmek mümkün.

Batarya tarafında 3,500 mAh kapasitesi ile günlük kullanım için yeterli bir duruş sergileyen modelin USB-C konnektörü ile şarj edilebildiğini söyleyelim.

Vestel Venus Z40 Fiyatı

Android Pie ile kutudan çıkan Vestel Venus Z40, 'Uzay Mavisi' ve 'Derin Mor' renk seçenekleri ile satışta. Modelin güncel satış fiyatı ise 3.499 TL olarak açıklanmış durumda.