Vestel VFit Akıllı Saat Satışa Sunuldu! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Vestel rekabetin gittikçe kızıştığı akıllı saat sektörüne uygun fiyatlı ve iddialı bir akıllı saat modeli ile giriş yaptı. Vestel VFit akıllı saat teknik özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen detayları ve dahasını yazımızda bulabilirsiniz.

Vestel VFit Akıllı Saat Özellikleri Neler?

VFit ailesine katılan akıllı saat 1.3 inç boyutunda TFT LCD bir ekrana sahip. Renkli görüntü sunabilen bu ekran çoklu dokunmatik desteği ile geliyor. Bluetooth 4.0 teknolojisine sahip olan cihazda yerleşik olarak 210 mAh kapasitesinde bir batarya yer alıyor ve bu batarya ile birlikte 15 güne kadar kullanım ömrünün sunulduğu iddia ediliyor.

Bir akıllı saatin en temel işlevi olarak çağrı, mesaj ve diğer bildirimleri görüntüleyebilen cihazda 5 ATM suya dayanıklılık bulunuyor. Buna ek olarak adım sayar ve aktivite hatırlatıcısı yerleşik olarak yer alıyor.

Artık sıradanlaşan bir şekilde kalp ritmi ölçümü yapabilen cihaz, uyku takibi ve menstural döngü takibi de yapabiliyor. Yürüyüş başta olmak üzere tırmanma, koşu ve yoga gibi egzersizleri algılayabilen akıllı saat, rahatlamaya ihtiyacınız olduğu zamanlarda nefes egzersizi yapabilmenize olanak sunuyor.

Vestel VFit Akıllı Saat Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Vestel VFit akıllı saat şu an resmi internet sitesi üzerinden satışa sunulmuş durumda ve ilerleyen günlerde mağazalardan da satın alabileceksiniz. Yeni model mavi ve kırmızı renk seçenekleri ile satışa sunuluyor ve kutunun içerisinde siyah kordon hediye ediliyor. Vestel VFit akıllı saat fiyatı ise 299 TL olarak açıklandı. Daha detaylı ve güncel bilgiye erişebilmek için buraya tıklayabilirsiniz.