Vestel Yeni Televizyon Modellerinde Google ile İşbirliği Yaptı

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından Mobil Dünya Kongresi’ne bu sene altıncı defa katılan Türkiye’nin teknoloji üreticisi Vestel, televizyon modellerine dair önemli açıklamalar yaptı. Google ile işbirliğine gittiklerini dile getiren Vestel, yakın zaman sonra Android Pie işletim sistemi ile çalışan televizyon modellerini önce Türkiye sonrasındaysa Avrupa’da piyasaya süreceğini söyledi.

Fuarda yeni amiral gemisi Venus Z30 modelini tanıtan Vestel, yeni ürünlerini tanıtmaya devam etti. Google ile yaptıkları anlaşmayı duyuran Vestel, Android Pie işletim sistemi kullanan yeni televizyonlarını Vestel City’de üreteceklerini dile getirdi. Google Asistan desteği barındıracak televizyonların, daha önceki modellere göre birçok farklı özellik barındıracakları aktarıldı. İlkbahar aylarında ilk olarak Türkiye pazarında satışa çıkacak olan Android Pie tabanlı akıllı televizyon modellerinin, ardından Avrupa’daki yerlerini alacakları belirtildi.

Fuarda gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, “GSM dünyasının kalbinin attığı bu fuarda altıncı kez yer almak, 155 ülkeye ihracat yapan global bir marka olarak gurur verici. Sergilediğimiz ürünlerimiz dünya devleriyle nasıl yarıştığımızı gösteriyor. Son birkaç yıldır çeşitli platformlarda Vestel’in sadece bir TV üreticisi veya bir beyaz eşya perakendecisi değil, global bir teknoloji şirketi olduğunu vurguluyoruz. Stratejimizin odağında küresel büyüme var. Trendleri takip ediyor, ürünlerimizi ona göre şekillendiriyor, yeni teknolojilerle yeni trendler oluşturuyoruz. Mobil Dünya Kongresi’nin bu yılki teması ‘akıllı bağlantı.’ Biz de tam bu temaya paralel akıllı ürünlerimizi sergiliyoruz. Bu yıl hem Venus Z30’un satışa çıktığını müjdeliyor hem de segmentinde fark yaratacak V7’yi ilk defa görücüye çıkarıyoruz.” dedi.

Erdoğan, “Bu yıl size bir müjdemiz daha var. Google ile akıllı telefon tarafında devam eden iş birliğimize ek olarak Android Pie işletim sistemli Android TV üreteceğiz. Android TV tüketiciye istediği içerik ve uygulamaları anında sunarak kusursuz bir deneyimi garanti ediyor. Android TV, hızlı ve kolay bir şekilde pazardaki değişikliklere tepki verebilen, geleceğe uyumlu ve güvenli bir platform. Vestel Android TV, tüketicilere en uygun içerik önerilerini sunarak istedikleri şekilde akıllı televizyon deneyimini yaşatacak. Satışa sunulacak Vestel üretimi Android Pie işletim sistemli TV’ler Avrupa’daki tüketici deneyimini artıracak ve TV’leri akıllı evlerin merkezi konumuna getirme hedefimize de katkı sağlayacak.” açıklamasını yaptı.