Strateji Oyunu Victoria 3 Duyuruldu!

Victoria 3 resmen duyuruldu. Paradox Interactive ve Paradox Development Studios, Victoria serisinin yeni oyunu üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan strateji türündeki yapıma ait bir fragman da yayımlandı.

Victoria 3 Ne Zaman Çıkacak?

Dün Victoria serisinin yeni yapımı ile ilgili bir sızıntı yaşanmıştı. Sızıntıya göre yayıncı Paradox Interactive ve geliştirici Paradox Development Studios, Victoria serisinin yeni oyunu üzerinde çalışıyordu. Yayıncı ve geliştirici firma, beklenen duyuruyu yaptı ve böylece yaşanan sızıntı doğru çıktı.

Paradox Interactive ve Paradox Development Studios, Twitch üzerinden düzenlenen Paradox Insider isimli etkinlikte yeni strateji oyununu resmen duyurdu. 1836 – 1936 tarihleri arasında geçecek olan yapım, 100'ü aşkın ulustan bir tanesini seçmemize olanak sağlayacak.

Oyuncular, yeni toplumsal yeniliklerden yararlanabilmek için reformlar yapabilecek. Oyunda ayrıca temel ihtiyaçları karşılayabilmek için ucuz ham maddeler ithal edilebilecek. Anlaşmalar, ilişkiler, ittifaklar gibi ögelerin yer alacağı oyunda diplomasi oldukça önemli bir role sahip olacak.

Paradox, çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenmeye başlanan video oyununun çıkış tarihine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Bu sebepten ötürü yapımın hangi tarihte satışa sunulacağı şu anda bilinmiyor fakat çok yakında çıkış tarihi ile ilgili bilgi paylaşılacaktır.

Aktarılan bilgilere göre video oyunu Steam, Paradox Store ve Microsoft Game Pass'e gelecek. Oyunun minimum ve önerilen PC sistem gereksinimlerine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Dolayısıyla oyunu minimum ve önerilen ayarlarda oynayabilmek için hangi sisteme sahip olunması gerektiği bilinmiyor.

Yayıncı Paradox Interactive ve geliştirici Paradox Development Studios, Victoria serisinin yeni oyunu için bir duyuru fragmanı yayımladı. Yayımlanan video, oyuncular tarafından yoğun bir ilgi ile karşı karşıya kaldı. Bir gün gibi kısa bir sürede 300 bini aşkın oyuncu tarafından izlenen videoya 5 binden fazla yorum yapıldı. 1 dakika 13 saniye uzunluğundaki fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Dünyanın en popüler dijital oyun mağazası Steam'de Paradox Interactive firmasının yayıncılığını üstlendiği çok sayıda video oyunu indirime girdi. Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak kampanya kapsamında indirime giren yapımlara göz atabilirsiniz.