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  4. Victoria's Secret Meleği, Fotoğraf Başına 70 Bin Dolar Kazanıyor!

Victoria's Secret Meleği, Fotoğraf Başına 70 Bin Dolar Kazanıyor!

Victoria's Secret Meleği Candice Swanepoel
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Sosyal Medya
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Victoria's Secret Modeli Candice Swanepoel, güzelliğiyle olduğu kadar Instagram'dan kazandığı parayla da adından bir hayli söz ettiriyor. 29 yaşındaki ünlü manken, her bir Instagram paylaşımından tam 70 bin dolar (260 bin TL) kazanıyormuş!

Instagram'da 12 milyona yakın takipçisi bulunan Victoria's Secret'ın gözde meleklerinden Candice Swanepoel, paylaştığı her fotoğrafta yürekleri hoplatmayı başarıyor. Peki, beğeni yağmuruna tutulan bu fotoğrafların ünlü mankene kaç para kazandırdığını hiç düşündünüz mü? 

 

 

@russelljames @victoriassecret @ed_razek @insta_bobb 💛✨

Candice Swanepoel (@angelcandices)'in paylaştığı bir gönderi ()

 

İngiltere'nin en prestijli gazetelerinden The Sun, bu sorunun cevabını okuyucularıyla paylaştı. Habere göre, Swanepoel'un Instagram'da yaptığı paylaşım başına 70 bin dolar (260 bin TL) kazanıyormuş. Evet, yanlış okumadınız tam 70 bin dolar. 

Instagram üzerinde 11.8 milyon takipçiye sahip olan ünlü manken, 15 ay önce ilk çocuğunu doğurmuş ve geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada ikinci kez hamile olduğunu söylemişti. 

 

 

Special moments. Myllena fascinated with my growing belly. 🤗 @doutzen @sunneryjames

Candice Swanepoel (@angelcandices)'in paylaştığı bir gönderi ()

 

Forbes dergisinin verilerine göre Swanepoel, 7 milyon dolarlık gelirle 2016 yılının en çok kazanan 8. modeli olmuştu.

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