ABD'li Polis, Video Çekilmesini Engellemek İçin Taylor Swift Çaldı

ABD'li polis, videoyu engellemek için Taylor Swift'ten yardım aldı. California, Oakland'dan polis memuru, bir grup eylemcinin kaydettiği videonun engellenmesini sağlamak için alışılmadık bir teknik kullandı: Taylor Swift'in telifli müziğini kullandı.

ABD'li bir polis memuru, kendisini kameraya alan aktivistlerin videosunu YouTube'a yüklemesini engellemek amacıyla telefonundan Taylor Swift şarkısı çaldı.

Bildiğiniz üzere YouTube, telif hakkı kurallarını ihlal eden videoları düzenli olarak kaldırır. Ancak California, Oakland'daki karşılaşmanın videosu sosyal medyada viral hale geldi ve memurun çabası boşa çıkmış oldu.

Sosyal medyada viral haline gelen video, "renkli topluluklarda polis terörünü ortadan kaldırmayı" amaçladığını söyleyen Polis Terörüyle Mücadele Projesi (APTP) üyeleri tarafından çekildi. Alameda ilçe polisi tarafından BBC'ye verilen demeçte ise polisin davranışını onaylanmadığı ifade edildi.

Videoyu engellemek için Taylor Swift'ten yardım aldı

APTP üyeleri, siyahi birini öldürmekle suçlanan San Leandro memurunun duruşmasının öncesinde adliye binasının önünde protesto ediyordu. Videoda yer alan polis memuru, "İstediğiniz her şeyi kaydedebilirsiniz, sadece YouTube'a yüklenemeyeceğini biliyorum" diyerek Taylor Swift’in Blank Space parçasını çalmaya başladı.

San Leandro memuru, bu şekilde müzik çalmanın alışılmadık bir şey olmadığını ifade eden üyelere yanıt olarak şunu söyledi: "Özel olarak yasaklanmayan bir şey yapıyorum. YouTube'da paylaşım yapamamanız için müzik çalıyorum."

San Leandro Şerif departmanı ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Videoyu gördük ve içişleri büromuza ilettik. Bu onaylanmış bir davranış değil. Bir daha olmayacak" dedi.

1 Temmuz'da yayınlanan video şimdiye kadar 450.000'den fazla izlendi ve hala yasaklanmamış durumda. APTP'nin Twitter sayfasında da görülebilir.

Kaliforniya merkezli diğer memurların videoya alındığı sırada Beatles şarkılarını çalmaya başladığı aktarıldı. Aktivistler, telif hakkı sorunları nedeniyle ses dosyalarının kaldırılmasını önerdi. APTP, YouTube açıklamasında, "Bu fenomeni duymuştuk, ancak şimdiye kadar kimse onu videoya çekmemişti. Şimdi elimizde sadece bunu yapan polisin videosu değil, aynı zamanda polisin bunu neden yaptığını itiraf etmesi de var" dedi.

Video paylaşım platformları ve sosyal ağlar, telif hakkı materyallerini işaretlemek ve kaldırmak için otomatik sistemler kullanırken, kurallar değişiklik gösterebilir. YouTube, Content ID adlı bir sistem de dahil olmak üzere bir dizi telif hakkı yönetim aracını kullanıyor.