Zoom Alternatifi Video Konferans Programı Google Meet Ücretsiz Oldu

Google, video konferans programı Meet’i herkese ücretsiz olarak açtığını duyurdu. Güvenlik sorunlarıyla gündeme gelen popüler video konferans programı Zoom’un alternatifi Google Meet, web ve mobil (Android, iOS) platformlarda artık ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Google Meet Herkese Ücretsiz!

Google, resmi blog gönderisinde öncelikli olarak iş odaklı video konferans platformu Google Meet'in artık tüm Google hesabı sahipleri için ücretsiz olduğunu doğruladı. Eylül ayından itibaren ücretsiz hesaplar toplantılara katılabiliyordu ancak 60 dakika ile sınırlıydı, artık bu sınırlama kaldırıldı. Zoom’un Google çalışanlarının aile üyelerinin bile kalbini çaldığı bir zamanda bu hamlenin gelmesi şaşırtıcı değil. Kullanıcıların video konferans görüşmesi başlatmak için meet.google.com adresine gitmeleri yeterli oluyor. Ayrıca iOS ve Android uygulamalarında da ücretsiz olarak video konferans görüşmesi yapılabiliyor. Google Meet üzerinden görüntülü görüşme yapabilmek için Google hesabına giriş yapmak zorunlu. Paylaşılan linke tıklayarak hesaba giriş yapmadan, doğrudan video konferansa katılmak mümkün olmuyor.

Google Meet Nasıl Kullanılır?

Google Meet, önümüzdeki haftalarda Google hesabı olanlara aşama aşama ücretsiz olacak. Google Meet özel sayfasından kaydolan kullanıcılara özellik sunulduğunda bilgilendirme yapılacak.