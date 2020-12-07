Video Konferanslar, Zoom Anksiyetesine Yol Açıyor!

Buffalo 87'nin yeni bir araştırmasına göre sık sık yapılan video konferanslar, bu toplantılara katılmak zorunda olan kişilerde stres ve benzeri sorunlara neden oluyor. “Zoom Anksiyetesi” olarak adlandırılan fenomene göre görüntülü görüşmek zorunda kaldığı durumlarda yoğun duygular yaşıyorlar.

Görüntülü Görüşme Uygulamaları, Zoom Anksiyetesine Neden Oluyor

Yeni tip koronavirüsle beraber video konferans uygulamalarına olan talepte de önemli bir artış meydana geldi. Zoom ve benzeri uygulamalar özellikle online ders alan ve çevrim içi olarak düzenlenen iş toplantılarına katılmak zorunda olan kişilerde endişe ve gerginlik hissine sebebiyet veriyor.

Buffalo 87 tarafından yapılan yeni bir araştırma, sık sık yapılan görüntülü görüşmelere katılım mecburiyeti olan insanlarda birtakım endişelerin gün yüzüne çıktığını ortaya koydu. Kullanıcılar bu sorunla toplantıya katılmanın mecburi olduğu zamanlarda rastlıyor. Bu kaygı bozukluğu, birbirinden farklı nedenler dolayısıyla her dört insandan üçünü etkiliyor.

Bunlardan en önemlisi, bu kaygı bozukluğuna sahip hastaların yüzde 83’ünün de belirttiği gibi kolayca düzeltilemeyecek teknik bir aksaklığın oluşumuna yol açma potansiyelinin oldukça yüksek olmasıdır. Kullanıcılar, maruz kaldığı kaygı bozukluğu nedeniyle müşterileri ve meslektaşlarını bekletme gibi birtakım sorunlar yaşayabiliyor.

Bu sorunla karşılaşan insanların yaygın olarak etkilendiği diğer faktörler arasında ise vücut dilini etkili bir şekilde okuyamama (%67), duyulmayacakmış hissi (%56), hazırlanmak için yetersiz zamanın olması (%41), arka planın profesyonel olmamasına ilişkin endişeler (%34) yer alıyor. Bu sorunun üstesinden gelmek için ne yapacağınızı aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Zoom Anksiyetesi İçin Ne Yapılabilir?

Zoom ve benzeri video konferans uygulamalarında başlatılan toplantılara katılmadan önce kendisini göstermeye başlayan endişelerinizi kontrol altına almak için yapmanız gerekenler aşağıda listelenmiştir.

1. Ne Kadar Gerekli Olduğunu Öğrenin

Bu görüntülü görüşmelerin gerçekten gerekli olup olmadığını sorun. Toplantılar her zaman en verimli seçenek olamayabiliyor.

2. Kameranızı Kapatın

Toplantıda kamera açmanın gerekli olup olmadığını sorun. Kamera gerekli ise kamerayı doğrudan ona bakmayacağınız şekilde konumlandırın. Böylece kendinize daha az odaklanmaya başlayacaksınız.

3. Endişelerinizi Dile Getirin

İletişim kurmaktan çekinmeyin. Ekip arkadaşlarınızla konuşun. Sizin gibi başkaları da bu sorunla karşılaşmış olabilir. Korkunuzun veya endişelerinizin üzerine gitmeyi deneyin ve bunu yaparken başkalarından yardım almaya çalışın.