Video Oyunları Oynamak Sizi Azılı Bir Katil Yapar Mı? Bilim İnsanları Açıkladı!

Bilim insanları tarafından yapılan açıklamalarda, video oyunları oynamak sizi azılı bir katil yapar mı sorusuna cevap verildi. Birçok kişi için bu soru oldukça ilginç gelse bile yine de günümüzün en büyük sorunları içerisinde yer alıyor. Hadi bu soruna biraz daha yakından bakalım.

Çin ve bazı Asya ülkeleri çeşitli video oyunlarına yasak getirdi. Özellikle de ABD merkezli oyunlara çok ciddi yasaklar uygulanıyor. Bu yasaklar büyük sorunlara neden olabiliyor. ABD ve Çin arasındaki gerginliklerin nedenlerinden biri de bu tür yasaklar diyebiliriz. Hemen ardından bu konuda çok kapsamlı çalışmalar yapıldı. O araştırmalardan bir tanesi henüz yeni yeni ortaya çıkmaya başladı.

Video oyunları oynamak şiddet eğilimli olmaya neden olur mu?

2008 yılından bu yana yapılmış olan 28 araştırmanın sonuçları değerlendirildiğinde, ortaya çok ilginç sonuçlar çıktı. Pozitif korelasyon çok küçük çıktığı için video oyunlarının şiddet eğilimli olmaya neden olduğu konusunda herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Yeni Zelanda’nın Massey Üniversitesi’nden Aaron Drummond’un öncülüğünde yapılan çalışmada, geçtiğimiz yıllarda agresif davranışlar ile video oyunları arasındaki bağlantılar çözülmeye çalışıldı. Journal Royal Society Open Science dergisinde yayınlanan makalede aslında agresif davranışlar ve bu konu arasında herhangi bir bağ bulunmadığı söylendi.

Yapılan tüm çalışmaların sonucunda, “Video oyunları şiddete ve agresif davranışlara sebep olur” hipotezi, düşük seviyede/küçük etki gibi bir öneri ile ortaya çıktı. Yani evet, video oyunları sizi azılı bir katil yapmaz. Sizce bazı toplumlar ve devletler neden video oyunlarına şiddet konusunda bu kadar karşı? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.