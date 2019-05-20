Video Oyunu Bağımlılığı Yakında Resmi Bir Hastalık Olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bu hafta video oyunu bağımlılığının resmi olarak tanınan bir zihinsel sağlık bozukluğu olup olmayacağına karar verecek. Video oyunu bağımlılığı polikliniği çok yakında açılabilir.

Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz yılın Haziran ayında 2018'deki Uluslararası Hastalıklar Sınıflandırmasının (ICD-11) taslak belgesine ' Oyun Bozukluğunu' dahil etmişti. Bu hafta Cenevre'deki Dünya Sağlık Meclisine katılan uzmanlar sınıflandırmanın onaylanıp onaylanmayacağına oy verecek. "21. yüzyılın hastalığı" olarak da bilinen ve internet teknolojisinin gelişmesiyle ayyuka çıkan bilgisayar oyunu bağımlılığı, kontrol edilmezse, çok vahim sonuçlara neden olabilir.

ICD-11'de oyun bozukluğu şöyle tanımlanıyor:

Oyun alışkanlıklarını kontrol edememe.

Diğer ilgi alanlarına ve etkinliklere göre oyunlara öncelik vermek.

Olumsuz sonuçlarına rağmen oyun oynamaya devam etmek.

Hem tıp hem de oyun endüstrisi ICD-11'e oyun bozukluğunun dahil edilmesine karşı çıkmakta. Ö nde gelen akıl sağlığı uzmanları, 'Oyun Bozukluğu' sınıflandırmasının yardıma ihtiyacı olan hastalar için yanlış teşhis riski yarattığı konusunda uyarılarda bulunmaktalar. Dünya Sağlık Meclisi'nden nasıl bir karar çıkacak büyük merak konusu.