Video ve Kitapları Anında Çeviren Uygulama İngilizcenizi Geliştirecek

İngilizce öğrenmek için yeni yollar arıyor ve bulamıyorsanız, Flowlingo isimli yeni uygulama sizler için biçilmiş kaftan. Flowlingo ile haber ve kitap okuyarak, video izleyerek ve internet sitelerini gezerek, İngilizcenizi geliştirebilirsiniz.

Flowlingo uygulamasının ardından yatan fikir; kullanıcıların internette dolaşarak ve eğlenerek, İngilizce öğrenmelerini sağlamak. Bunun için oldukça kullanışlı bir uygulama geliştiren yazılımcılar, internet gezintisiyle kelime öğrenme işini birleştiren Flowlingo uygulamasının altına imza atmış durumdalar.

Flowlingo, içerisinde üç farklı kategori barındırıyor: İnternette gez, video izle, kitap oku. Kullanıcılar, internette gez seçeneğine tıklamalarıyla birlikte karşılarında en çok ziyaret edilen belli başlı siteleri görebiliyorlar. Genellikle haber sitelerinin yer aldığı bu sekmede gezmek istediğiniz herhangi bir siteye tıklamanızla birlikte, site tamamen açılıyor ve istediğiniz habere tıklayabiliyorsunuz. Haberi okurken bilmediğiniz kelime varsa, buna iki kere tıklamak suretiyle kelimenin Türkçe anlamını görebiliyor, isterseniz kelime kartlarınız arasına o kelimeyi ekleyerek, tekrar göz atabiliyorsunuz.

Flowlingo’nun video sekmesindeyse çeşitli kategorilerde çok izlenen videolar yer alıyor. Bu videoları izlemek istediğinizdey videoda yer alan cümleler İngilizce olarak videonun altında beliriyor ve cümleye tıklayarak, Türkçe çevirisini anında görebiliyorsunuz. Fakat şimdilik Türkçe çevirilerin yeterli seviyede olmadığını söyleyelim.

Kitap okuma kısmındaysa ücretsiz olarak erişebileceğiniz kitapları görüyor ve yine bilmediğiniz kelimelerin anlamına anında erişip, kitabı sorunsuz olarak okumaya devam edebiliyorsunuz. Kelime kartları kısmında da ilginç özellik sunan Flowlingo uygulamasını hemen demek için indir tuşuna basmanız yeterli.