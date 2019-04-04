Videolardaki İstenmeyen Detaylar Tek Tuşla Silinecek

Yayınlanan son Creative Cloud sürümü ile Adobe, video düzenleme işini kökünden değiştirecek bir yeniliğin altına imza attı. Content-Aware Fill (İçeriğe uygun dolgu) özelliği Adobe After Effects için yayınlandı.

Bir süre önce Photoshop için Content-Aware Fill özelliğini yayınlayan Adobe, yeni özelliği ile fotoğraflardaki istenmeyen detayların hızlıca ortadan kaldırılmasının önünü açmıştı. Daha önce ince işçilik ile halledilebilen işleri birkaç tuşa indiren bu özellik, şimdi de video işleme programı Adobe After Effects için yayınlandı.

Adobe tarafından geliştirilen AI Sensei algoritmalarını kullanan Content-Aware Fill, otomatik olarak gölgeleri, logoları, kabloları ya da buna benzer detayları ortadan kaldırıyordu. Adobe Sensei algoritmalarının Adobe After Effects üzerinde de kullanılmaya başlandığı ve sistemin Photoshop gibi çalışacağı söylenenler arasında yerini aldı.

Hemen aşağıda görebileceğiniz videoda, After Effects’e eklenen düzenleme seçeneğinin bir uygulaması gösterildi. Bir videoda yer alan bayrak direği, turistler ve diğer istenmeyen detayların videodan nasıl kaldırıldığı gösterildi. “Generate fill layer” tuşuna basılmasıyla devreye giren yapay zeka destekli algoritmaların videodaki istenmeyen detayları sildikleri ve yerlerine arka plandakine uygun katmanlar getirdikleri belirtildi.