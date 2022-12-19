Vikings: Valhalla'nın 2. Sezon Fragmanı Yayınlandı (Video)

Netflix'in çok sevilen ve bir o kadar da popüler Vikings dizisinin devamı niteliğinde olan ve bir asır sonrasını anlatan Vikings: Valhalla'nın merakla beklenen 2. sezonundan ilk resmî fragman yayınlandı.

Daha önce dizinin sekizer bölümden oluşan üç sezondan oluşacağı açıklandığı için yeni sezon onayı için ekstra bir gelişme yaşanmamış olsa da yeni sezonda neler olacağını görmek adına bu fragman büyük önem taşıyor. Vikings: Valhalla en meşhur Vikinglerden bazılarının kahramanlık maceralarını konu alıyor. Bu isimler arasında efsanevi kâşif Leif Eriksson (Sam Corlett), onun cesur ve inatçı kız kardeşi Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) ve Kuzey'in hırslı prensi Harald Sigurdsson (Leo Suter) var.

Vikings: Valhalla 2. Sezon Fragmanı

Sevilen dizinin yeni sezonunda kaçak durumdaki efsanevi Vikings kahramanlarımız, İskandinavya fiyortlarının ötesindeki dünyalara açılarak ne kadar azimli ve cesur olduklarını test etmek zorunda.

Jeb Stuart'ın baş sorumlu olarak geri döndüğü 2. sezonda ayrıca Laura Berlin, David Oakes, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Bradley Freegard ve Hayat Kamille rol alıyor. Vikings: Valhalla'nın yeni sezonu 12 Ocak 2023 tarihinde yayınlanacak.

Peki siz Vikings: Valhalla'yı izliyor musunuz? Dizi hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.