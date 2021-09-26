Dijital yayın hizmeti Netflix tarafından Vikings: Valhalla fragmanı yayımlandı. Tudum etkinliği esnasında yayımlanan fragman, Netflix'in yeni dizisi hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor. Peki, Viking: Valhalla ne zaman yayımlanacak? Çok yakında izleyiciler ile buluşacak dizi ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Vikings: Valhalla Fragmanı Nasıl İzlenir?

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dijital yayın platformu Netflix, Tudum etkinliği sırasında Vikings: Valhalla dizisine ait bir video yayımladı. YouTube üzerinden yayımlanan video, Netflix'in yeni dizisi hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor.

Videoya baktığımızda yeni dizinin Vikings dizisine benzer bir atmosfer sunacağını görüyoruz. 1 dakika 1 saniye uzunluğundaki video Türkçe alt yazı desteğine sahip. Viking: Valhalla'nın videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Vikings: Valhalla Yayın Tarihi ve Konusu

Çok sayıda izleyici tarafından sabırsızlıkla beklenen Vikings: Valhalla, Vikings dizisinden 100 yıl sonrasını konu alıyor. Vikinglerin maceralarına tanık olacağımız dizide ünlü kaşif Leif Erikson ve Danimarka Kralı Canute gibi isimler yer alacak.

Vikings: Valhalla 1. sezonu 2022 yılından itibaren yayımlanmaya başlayacak. Popüler dijital yayın hizmetinin yeni dizisini ilk sezonu 24 bölümden oluşacak.

Aksiyon, macera ve dram ögelerine sahip olan Vikings dizisi ilk olarak 2013 yılında yayımlanmaya başlamıştı. Kısa süre içerisinde dünya genelinde büyük bir başarı elde eden dizi 30 Aralık 2020 tarihinde sona ermişti. Toplamda 6 sezondan oluşan dizinin tüm sezonlarını dijital yayın platformu Netflix üzerinden izleyebilirsiniz.

Vikings: Valhalla Oyuncuları

Laura Berlin

Sam Corlett

Bradley Freegard

Frida Gustavsson

Caroline Henderson

Johannes Haukur Johannesson

Poliyanna McIntosh

Asbjorn Krogh Nissen

David Oakes

Julian Seager

Leo Suter

Paaru Oja

James Ballanger

Jack Mullarkey

Dizinin oyuncu kadrosunda Laura Berlin, Sam Corlett, Bradley Freegard, Frida Gustavsson, Johannes Haukur Joannesson, Poliyanna McIntosh ve Caroline Henderson gibi isimler yer alıyor.

Vikings: Valhalla olarak isimlendirilen yeni dizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Vikings dizisi gibi başarılı olabilir mi? Söz konusu dizi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.