Netflix’in Vikings Dizisi ‘Vikings: Valhalla’nın Yeni Fragmanı Paylaşıldı

Dijital dizi ve içerik platformu Netflix, 2022 yılında da yeni içerikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 2022 yılı içerisinde 70’den fazla yeni içerikle izleyici karşısına çıkacağını açıklayan Netflix, popüler Vikings dizisinden 100 yıl sonrasını anlatan Vikings: Valhalla’nın yeni fragmanını paylaştı.

İzleyicilerin büyük bir merakla beklediği Vikings: Valhalla’nın fragmanını paylaşan Netflix dizisinde, Danimarka Kralı Canute ve İskandinav kaşif Leif Erikson gibi tarihi isimler yer alıyor. Netflix’de 25 Şubat tarihi itibarıyla yayına girecek olan Vikings: Valhalla, 24 bölümden oluşuyor.

Fenomen haline gelen Vikings dizisinin yaratıcısı Michael Hirst, bu dizinin de yönetici yapımcısı olarak yer alacak. Vikings: Valhalla'nın yaratıcılığını ve baş yazarlığını ise Jeb Stuart üstlenecek.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Frida Gustavsson, Sam Corlett, Leo Suter, Jóhannes Jóhannesson, Bradley Freegard, David Oakes, Laura Berlin, Caroline Henderson, Asbjørn Krogh Nissen ve Pollyanna McIntosh bulunuyor.

Vikings: Valhalla Konusu

Bin yılı aşkın bir süre önce, 11. yüzyılın ilk yıllarında geçen Vikings: Valhalla, en ünlü Vikinglerden bazılarının kahramanca maceralarını konu ediniyor. Bu isimler arasında efsanevi kaşif Leif Eriksson (Sam Corlett), onun cesur ve kafasının dikine giden kız kardeşi Freydis Eriksdotter (Frida Gustavsson) ve Kuzey'in hırslı prensi Harald Sigurdsson (Leo Suter) yer alıyor.

Hem Vikingler ve İngiliz asilleri arasındaki gerilimin kanlı bir kırılma noktasına ulaşması hem de Vikinglerin kendi içlerinde birbiriyle çatışan Hristiyan ve pagan inançları nedeniyle anlaşmazlığa düşmeleriyle bu üç Viking, destansı bir yolculuğa başlar.

Hayatta kalmak ve zafer kazanmak için dövüşmek zorunda oldukları bu yolculuk, onları okyanuslar aşıp savaş meydanlarından geçerek Kattegat'tan İngiltere'ye ve ötesine taşıyacaktır.