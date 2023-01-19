Vikipedi 10 Yılın Ardından İlk Kez Güncelleniyor

Ülkemizde zamanında geçirdiği yasaklı dönemler de dâhil olmak üzere Vikipedi'yi duymayan bilmeyen yoktur. Pek çok bilgiye tek tıkla ulaşabileceğiniz platform, geride bıraktığımız 10 yıldan beri ilk güncellemesini almaya hazırlanıyor.

Wikimedia Vakfı bugün "siteyi daha samimi ve kullanımı daha kolay hâle getirmek" için bir dizi yeni özellik duyurdu. Güncellemeler arasında makaleler için geliştirilmiş bir içindekiler tablosu, daha kolay dil değiştirme, maksimum satır genişliği sınırı, açıklama ve resim içeren bir arama işlevi, katlanabilir bir kenar çubuğu ve kaydırdıkça pencerenin üst kısmına sabitlenen bir başlık yer alıyor.

"Daha Samimi ve Kullanımı Kolay Bir Vikipedi"

Vikipedi, Dünya'nın özgür ve işbirliğine dayalı bir ansiklopedisidir. Tarihteki en büyük açık bilgi koleksiyonu da denebilir. Dünya'nın dört bir yanındaki gönüllüler tarafından 300'den fazla dilde yazılan ve her ay yaklaşık 16 milyar kez görüntülenen Vikipedi'de 58 milyondan fazla makale yer alıyor.

Vikipedi'nin içeriği ve popülaritesi son 20 yılda önemli ölçüde arttı. Şimdi ise platform, günümüz internet kullanıcılarının ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak için büyüyor.

10 yılı aşkın bir süredir ilk kez yeni bir güncelleme alacak olan Vikipedi'nin masaüstü arayüzünde yapılan bir dizi iyileştirme, siteni ven kullanımını kolaylaştıracak hem okuyucular hem de katkıda bulunanlar için şirketin söylemine göre siteyi "daha samimi hâle" getirecek.

Vikipedi'nin bu yeni tasarımını ne zaman kullanıma sunacağı belirsiz ancak değişikliklerin tamamını buradan inceleyebilirsiniz.