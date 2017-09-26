Vimeo, Livestream'i Satın Aldı

IAC'nin sahibi olduğu popüler video paylaşım sitesi Vimeo, abonelik sistemi planlarını bırakarak canlı video platformu olmaya karar verdi. Bu politikasını hayata geçirmek için kollarını sıvayan şirket, Livestream'i satın aldığını açıkladı.

Canlı yayın hizmeti sunan platformların sayısı giderek artıyor. Teknoloji devlerinin neredeyse tamamının hayata geçirdiği bu hizmet, şimdi de Vimeo tarafından kullanıma açılacak. Bunun için Livestream'i satın alan şirket, kendi canlı yayın servisi Vimeo Live hizmetini başlatacağını duyurdu. Bu hizmet, içerik oluşturucuların canlı etkinlikleri Full HD (1080p) olarak yayınlamasına olanak tanıyacak.

Livestream'in teknolojisini ekosistemine entegre edecek olan Vimeo, kullanıcılarına canlı yayınlarını barındırma, dağıtma ve gelir elde etme imkanı da sunacak. Abonelik sistemi gibi artık tercih edilmeyen uygulamalardan kurtulan şirketin bu satın alımla birlikte toparlanması bekleniyor. Nitekim şirket yetkilileri de tarihlerinin en büyük kazanımına sahip olduklarını dile getiriyorlar.

Bu arada, satın alma işlemiyle ilgili herhangi bir rakam paylaşılmadığını da belirtelim. Şimdilik tek bildiğimiz, Vimeo'da video üretenlerin artık canlı etkinliklere ev sahipliği yapabilecek olması. Her ay yaklaşık 50 milyon izleyicisi bulunan Livestream'in bu platforma katkısı ne olacak hep birlikte göreceğiz.