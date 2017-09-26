  1. Tamindir
  2. haber
  3. İnternet
  4. Vimeo, Livestream'i Satın Aldı

Vimeo, Livestream'i Satın Aldı

Vimeo, Livestream'i Satın Aldı
YORUM YAZ
Gökhan Abay
Gökhan Abay İnternet

IAC'nin sahibi olduğu popüler video paylaşım sitesi Vimeo, abonelik sistemi planlarını bırakarak canlı video platformu olmaya karar verdi. Bu politikasını hayata geçirmek için kollarını sıvayan şirket, Livestream'i satın aldığını açıkladı. 

Canlı yayın hizmeti sunan platformların sayısı giderek artıyor. Teknoloji devlerinin neredeyse tamamının hayata geçirdiği bu hizmet, şimdi de Vimeo tarafından kullanıma açılacak. Bunun için Livestream'i satın alan şirket, kendi canlı yayın servisi Vimeo Live hizmetini başlatacağını duyurdu. Bu hizmet, içerik oluşturucuların canlı etkinlikleri Full HD (1080p) olarak yayınlamasına olanak tanıyacak.

Livestream'in teknolojisini ekosistemine entegre edecek olan Vimeo, kullanıcılarına canlı yayınlarını barındırma, dağıtma ve gelir elde etme imkanı da sunacak. Abonelik sistemi gibi artık tercih edilmeyen uygulamalardan kurtulan şirketin bu satın alımla birlikte toparlanması bekleniyor. Nitekim şirket yetkilileri de tarihlerinin en büyük kazanımına sahip olduklarını dile getiriyorlar. 

Bu arada, satın alma işlemiyle ilgili herhangi bir rakam paylaşılmadığını da belirtelim. Şimdilik tek bildiğimiz, Vimeo'da video üretenlerin artık canlı etkinliklere ev sahipliği yapabilecek olması. Her ay yaklaşık 50 milyon izleyicisi bulunan Livestream'in bu platforma katkısı ne olacak hep birlikte göreceğiz.

Vimeo Artık 360 Derece Video Oynatabiliyor! İNTERNET Vimeo Artık 360 Derece Video Oynatabiliyor!

Vimeo'da 4K Video Dönemi Başlıyor İNTERNET Vimeo'da 4K Video Dönemi Başlıyor

ETİKETLER: vimeo livestream satın alma

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Myt Mp3 Downloader (APK) Myt Mp3 Downloader (APK)
Myt Mp3 Downloader (APK) Myt Mp3 Downloader (MYT Material), adından da anlayacağınız üzere Android telefon ve tabletlerinize hem mp3 hem de video klip indirmenizi sağlayan ücretsiz bir Android uygulaması. ÜCRETSİZ
TubeMate YouTube Downloader TubeMate YouTube Downloader
TubeMate YouTube Downloader TubeMate ile Android cihazınız üzerinden YouTube videolarını indirebilirsiniz ÜCRETSİZ
Grand Theft Auto 5 Grand Theft Auto 5
Grand Theft Auto 5 GTA 5 video oyunları tarihinin en başarılı yapımları arasında olan bir başyapıttır.
SnapTube SnapTube
SnapTube SnapTube, YouTube, DailyMotion, Facebook, Instagram ve benzer popüler platformlardaki video ve şarkıları ücretsiz olarak indirmenizi sağlayan ücretsiz Android video indirme programı. ÜCRETSİZ
Google Chrome Google Chrome
Google Chrome Google Chrome, kullanıcılara daha hızlı ve gelişmiş bir web deneyimi sunmak için Google tarafından geliştirilmiş olan popüler internet tarayıcısıdır. ÜCRETSİZ
Hotspot Shield Hotspot Shield
Hotspot Shield Hotspot Shield, internet üzerinde kimliğinizi gizleyerek anonim olarak dolaşabileceğiniz ve yasaklı sitelere ekstra bir yazılıma ihtiyaç duymadan giriş yapabileceğiniz güçlü bir proxy programıdır. ÜCRETSİZ
Adobe Flash Player Adobe Flash Player
Adobe Flash Player Adobe Flash Player uygulaması sayesinde internette karşınıza çıkan oyunları oynayabilir, videoları izleyebilir ve interaktif web sitelerini gezebilirsiniz. ÜCRETSİZ
GOM Player GOM Player
GOM Player GOM Player, popüler video ve medya dosyalarının tamamını bilgisayarlarınız üzerinde oynatabileceğiniz ücretsiz bir medya oynatıcısıdır. ÜCRETSİZ
WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger
WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger, Android işletim sistemine sahip cihazlar üzerinde ücretsiz kullanabileceğiniz gelişmiş bir mesajlaşma uygulamasıdır. ÜCRETSİZ

YORUMLAR