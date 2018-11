Vine 2.0 Olarak Bilinen Byte Uygulamasının Çıkış Tarihi Belli Oldu

Çok sevilen kısa video paylaşma uygulaması Vine, geçtiğimiz sene kullanımdan kaldırılmıştı. Uygulamanın Twitter tarafından satın alınmasının ardından görevinden ayrılan Vine’ın kurucu ortaklarından Dom Hofmann ise kısa süre önce yaptığı açıklamayla Vine’ın devamı niteliğinde olan Byte’ı yayınlayacaklarını duyurmuştu. Bugün Byte’ın çıkış tarihi belli oldu.

Byte uygulaması aslında yaz aylarında kullanıma sunulacaktı; ancak gerekli fonlamaların bulunamaması ve ortaya çıkan kimi yasal sorunlar, uygulamanın “sonsuza” kadar ertelenmesine neden olmuştu. Uygulamanın başındaki isim olan Dom Hofmann ise resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Byte’ın çıkış tarihi konusuna açıklık getirdi. Hofmann, Byte 2019’un bahar aylarında yayınlanacak dedi.

Vine 2.0 olarak adlandırılmasına karşın Byte, Vine’da farklı olarak çalışacak. 6 saniyelik videolar yerine tekrar eden videolar sunmayı hedefleyen Byte, Vine’dan ziyade Instagram’ın Boomerang özelliği tarzında yetenekler barındıracak. Vine’ın tutulmasının en büyük özelliği 6 saniye içerisinde eğlenceli videolar oluşturulmasına imkan tanımasıydı. Tekrarlanan kısa videolarla yine yaratıcı kişilerin harika işler yapacağı düşünülürken, Vine kadar popüler olup olmayacağıysa uygulamanın çıkışından sonraki süreçte anlaşılacak.

our new looping video app is called byte. launching spring 2019 pic.twitter.com/C3FMvkcIwc