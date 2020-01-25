Vine'ın Kurucusundan 6 Saniyelik Yeni Video Uygulaması!

2017 yılında Twitter'a satıldıktan sonra popüler hale gelen Vine, üç yıllık zaman diliminde istenilen başarıyı yakalayamadığından kapanmıştı. Bu süre içerisinde TikTok gibi sosyal ağlar türemiş olsa da Vine'ın kurucu ortağı yeni 6 saniyelik video uygulamasını başlattı: İşte karşınızda Byte.

Vine kurucu ortağı Dom Hofmann 2017'nin sonlarında sunduğu ve aylarca kapalı beta sürümünde kalan Byte artık Android ve iOS cihaz sahipleri tarafından kullanılabilir. İçerik oluşturuculara ödeme yapacak bir iş ortağı programının "yakında" gelmesi bekleniyorken, Google veya Apple hesabınızı kullanarak kaydolabilirsiniz.

Temel amacı tıpkı Vine gibi kısa süreli videolarla eğlenceli bir platform olan Byte'ın, Tiktok gibi büyük bir rakibi bulunuyor. Halihazırda pek çok kullanıcısını farklı platformalara kaptıran Dom Hofmann, sosyal medya fenomenleriyle yapacağı anlaşmalara ve ödeme odaklı Byte kullanımına yönelecek gibi gözüküyor.

Byte'ın açıklamasında yer verilenler ise şu şekilde: "Galerinizden video yükleyin veya bir şey yakalamak için Byte kamerayı kullanın. Yeni hesaplar ve hikayeler bulmanın birçok yolu var. Topluluğun neler izlediğini ve sevdiğini keşfedin, editörlerimiz tarafından seçilen yayınları görüntüleyin veya kendi başınıza göz atın."