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Vine'ın Yaratıcılarından Yepyeni Bir Uygulama Daha Geliyor

Vine'ın Yaratıcılarından Yepyeni Bir Uygulama Daha Geliyor
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek Mobil
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Vine'ın kurucularından yepyeni bir uygulama geliyor. "HQ-App" adındaki canlı bilgi yarışması ile dünyanın her yerindeki insanlarla gerçek zamanlı olarak kıyasıya rekabet edebileceksiniz. 

Yakın bir zamana kadar dünyanın en popüler uygulamalarından bir tanesi olan Vine, ülkemizde de birçok ismi meşhur etmişti. 2016 yılında yılında kapatılan uygulamanın kurucuları, canlı bilgi yarışması ile geri dönüyor.

Şu an için yalnızca iOS platformu için yapılan "HQ-App" ismindeki canlı bilgi yarışmasına, Türkiye saatiyle her gece 04.00'da katılabilir ve gerçek para ödülleri kazanabilirsiniz. 

Yarışmanın mantığı ise gayet basit. Soruya kim daha önce cevap verirse ödülün sahibi o olacak. Kazandığınız ödülleri, ister uyglama içi satın alma ile harcayabilir, isterseniz de online ödeme araçlarını kullanarak kendi hesabınıza aktarabilirsiniz.

Oyunla ilgili iki tane handikap göze çarpıyor. Bir tanesi, uygulamasının yalnızca iOS platformu için geliştirilmiş olması; diğeri ise Türkçe dil desteğinin bulunmaması. Bilhassa ülkemizde popüler olmasının önündeki en büyük engelin de Türkçe dil desteğinin olmaması olduğunu söyleyebiliriz.

Fakat uygulama içindeki reklamlar açısından farklı bir politika izlenmiş. Uygulama geliştiricileri, diğer canlı oyunlarda olduğu gibi oyuncuları reklamlarla boğmayacaklarını söylerken "Oyuncu ve izleyici deneyimi bizim için her şeyden önemli olacak" ifadelerini kullandılar.

Bir zamanlar çılgınlar gibi oynadığımız Trivia Crack'i andıran canlı bilgi yarışması uygulamasını, AppStore'dan ücretsiz bir şekilde iOS cihazınıza indirebilirsiniz.

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ETİKETLER: ios bilgi yarışması vine appstore

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