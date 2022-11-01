Vine Uygulaması Geri Mi Geliyor?

Twitter'a ait bir video döngü platformu olarak bir döneme damgasını vurmuş olan Vine, Ekim 2016 - Ocak 2017 arasında kapatılmıştı. Twitter CEO'su Elon Musk'ın kendi hesabından kullanıcıların Vine'ı geri isteyip istemediğine yönelik bir anket sundu.

Bunun hemen ardından Twitter'ın Vine'ı geri getirmeye yönelik çalışmaya başladığı bilgisi gelmeye başladı. Eğer Vine tekrar yayın hayatına başlarsa, TikTok'a rakip olabilir.

Vine Uygulaması Geri Gelecek Mi?

Musk'ın yaptığı ankete toplam 4.920.155 kişi oy verdi. Sonuçlara göre ise %69,6'lık kesim Vine'ın geri gelmesini istiyor.

Axios'a konuşan kaynaklara göre yıllar içinde geride kalan uygulamanın tekrar çalışmaya başlaması için kod üzerine fazla çalışması gerekir. Elon Musk'ın ilk büyük fikri olmayan Vine'ı geri getirmenin ötesinde Twitter'daki mavi tik onaylı hesapları ücretli sisteme geçireceği söyleniyor.

Aylık 19,99 ABD doları olacağı söylenen bu abonelik, pek çok kullanıcının Twitter'dan artık çekilmesine bile sebep olabilir gibi görünüyor.