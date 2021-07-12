Virgin Galactic ve Richard Branson İlk Uzay Uçuşunu Tamamladı

Virgin Galactic'ten Richard Branson'ın uzay uçuşu başarıyla sonuçlandı. Uçuş sadece Branson'un uzaya ilk seyahatini değil, aynı zamanda Virgin'in ilk kez tam bir mürettebat kabini ile uçtuğunu da gösteriyor.

Çoklu gecikmeler ve bol rekabetten sonra Virgin Galactic, ilk tamamen mürettebatlı uzay uçuşunu tamamlamayı başardı. Unity 22 misyonu kapsamında şirketin kurucusu Richard Branson; Beth Moses, Colin Bennett ve Sirisha Bandla ile birlikte uzaya fırlatıldı. Branson, tahmin edebileceğiniz gibi, hem prestij hem de "özel astronot deneyimini" ölçmek için SpaceShipTwo isimli uzay aracındaydı.

Virgin Galactic'ten Richard Branson'ın Uzay Uçuşu Başarılı

Ancak uzay uçuşu sosyal medyada birtakım tartışmalara yol açtı. İlk mürettebatlı uzay uçuşuna sadece birkaç gün kala Blue Origin, SpaceShipTwo'nun gerçekten uzaya girmeyeceğini savunarak Virgin Galactic'le tartışmaya başladı. Uzaya gemisi, Unity 22 misyonuyla 53.4 mil yüksekliğe ulaştı. Ancak Kármán hattı (uzayın resmi sınır çizgisi) ise 62 mil olarak kabul ediliyor. Yani teknik konulara odaklanıyorsanız, Jeff Bezos bu sembolik engeli aşan ilk milyarder olacak.

Kalkıştan önce Branson, "geriye dönüp Dünya'ya bakarak her şeyi göreceğini ve sadece 500 kişinin (aslında 570 kişilik bir ekipti) bunu yaptığını fark edeceğini" söyledi.

Branson, Unity'den Dünya'ya geri süzülmeye başladığında bunu "ömür boyu süren bir deneyim" olarak nitelendirdi. Uzay aracı neredeyse tam bir saat önce fırlatıldığı noktanın yakınına mükemmel bir inişle geri döndü. 70 yaşındaki Branson Spaceport America'nın asfaltından yaptığı açıklamada, "Yeni bir uzay çağının şafağına hoş geldiniz" dedi.

Ayrıca uçuşta, 2019'da SpaceShipTwo'nun yolcu kabinine binmiş olan Virgin'in baş astronot eğitmeni Beth Moses da vardı. Şirketin baş operasyon mühendisi Colin Bennett, Hükümet işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Sirisha Bandla da gemideydi.

Florida Üniversitesinden bitki biyolojisinin mikro yer çekimine adaptasyonu araştırmasını yöneten araştırmacı Rob Ferl, "Virgin Galactic uçuşları, ilk kez fırlatma ve uzaya ilk giriş sırasındaki deneyleri aktif olarak izleme yeteneği sunuyor. Bu fırlatma ve ardından mikro yer çekimi deneyimleyen biyolojiyi inceleme yeteneği, büyük bir yeni gelişmeyi ele alıyor" dedi.

Kabul etseniz de etmeseniz de, uçuş Virgin için önemli bir başarıyı ele alıyor. Bu, SpaceShipTwo'nun ilk tamamen mürettebatlı testiydi. 2022'de başlatılması planlanan ticari uzay uçuşlarının da önünü açtı.