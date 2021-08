Virgin Galactic Uzay Yolculuğu İçin Bilet Satışlarına Başladı

Richard Charles Nicholas Branson tarafından kurulan Virgin Galactic, perşembe günü yaptığı açıklamada müşterilerine uzay yolculuğu yaşatmak için bilet satışlarının yeniden başladığını duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre müşterilerine ilginç anlar yaşatacak uzay yolculuğu için en ucuz bilet 450.000 dolardan başlıyor. Şirketin duyurusu, Branson'ın geçen ay gerçekleştirmiş olduğu uçuştan bir süre sonra geldi.

Şirketin kurucusu Branson, 11 Temmuz 2021 tarihinde uzay turizmi görevi kapsamında diğer 5 mürettebat üyesi ile uzayın sınırına doğru uçuş gerçekleştirdi. Şirketin uzay uçağı ile gerçekleştirilen uçuşun en önemli dakikaları birkaç kamera ile canlı olarak yayımlandı.

Daha çok uzay turizmin temellerini atma amacıyla tamamlanan görev, şirketin uzay uçağının New Mexico'da yer alan Spaceport America tesisinde yaklaşık 50.000 fit yüksekliğe ulaşması ile başladı. Unity serbest kaldıktan sonra mürettebatı uzayın sınırına fırlatmak için roket motorunu ateşledi. Unity'nin Eve'den serbest bırakılmasının üzerinden yaklaşık 2 buçuk dakika geçtikten sonra uzay uçağı 6 mürettebat üyesini 282.000 fit yüksekliğe ulaştırdı.

Unity'nin iç kısmından gelen canlı yayın uçuş esnasında bozulmuş olsa da Branson, uzayın kenarında yer çekimsiz bir ortamı deneyimlerken kaydetmiş olduğu bir mesajı paylaştı. Dünyanın en zengin isimleri arasında yer alan milyarder girişimci, paylaşmış olduğu tweette uçuş esnasında çektiği videoya da yer vererek şu ifadeleri kullandı:

Branson'ın kaydetmiş olduğu videoyu aşağıdaki video oynatıcısını kullanarak izleyebilirsiniz.

I was once a child with a dream looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship looking down to our beautiful Earth. To the next generation of dreamers: if we can do this, just imagine what you can do https://t.co/Wyzj0nOBgX #Unity22 @virgingalactic pic.twitter.com/03EJmKiH8V