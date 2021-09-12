Virgin Galactic'in İlk Ticari Uzay Uçuşu Ertelendi

Virgin Galactic, ilk ticari uzay uçuşu için planlamada değişikliğe gitti. Şirketin ilk ticari araştırma uçuşu Unity 23'ün belirli bir tarihe kadar ertelendiği duyuruldu.

Şirket, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada uzay uçuşunu başlangıçta eylül ayının sonunda ya da ekim ayının başında yapmayı planladığını ancak beklenmedik olumsuzluklardan ötürü planlarının beklendiği gibi hayata geçirilemediğini açıkladı.

Virgin Galactic'in İlk Ticari Uzay Uçuşu Ne Zaman Yapılacak?

Richard Branson tarafından kurulan şirket, ücretli uzay uçuşları ile ilgili bazı aksiliklerle uğraşmaya devam ediyor. Şirket tarafından yapılan yeni bir duyuruda Unity 23'ün ekim ayının ortasına kadar ertelendiği bildirildi.

Virgin, görevin ilk olarak eylül sonu ya da ekim başı olarak planlandığını ama bir tedarikçinin uçuş kontrol sisteminde olası bir üretim hatasına karşı kendilerini uyardığını belirtti.

Virgin Galactic'in CEO'su Michael Colglazier, uzay uçuşunun ertelenmesi hakkında şunları söyledi:

"Sağlam bir uçuş öncesi hazırlık yaklaşımımız var. Bizim için araçlarımızın bütünlüğünden daha önemli bir şey yok. Test uçuşu sürecimiz ve prosedürlerimiz, bu tür sorunları belirlemek ve çözüme kavuşturmak için titizlikle yönetilir. En kısa zamanda tekrar gökyüzüne çıkmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Virgin'in uzay araçlarında herhangi bir kusur olup olmadığı ya da uzay araçlarının herhangi bir onarım sürecinden geçip geçmemesi gerektiği belli değil ancak şirket, uçuş tarihinin ihtiyat tarafındaki sıkıntılardan ötürü ertelendiğini belirtti.

Görev, 3 İtalyan Hava Kuvvetleri mensubunun Dünya yer çekiminden mikro yer çekimine geçişin hem insanlar hem de çevre üzerindeki etkilerini incelemesini gerektiriyor.

Virgin ayrıca bu ertelemenin FAA'nın açmış olduğu soruşturma ile herhangi bir bağlantısının olmadığını da vurguladı. FAA, geçen hafta Richard Branson'ın da yer aldığı uçuşta rotadan çıkmasının bir parçası olarak soruşturma başlatmıştı. Uçuşun ne zaman başlayacağı da bu nedenle FAA'nın soruşturma tamamlandıktan sonra geçici uçuş yasağını kaldırmasına bağlı olduğu düşünülüyor.

Bunun gibi ertelemeler, Virgin'i çok fazla kâr elde eden bir şirket olma yolunda hızla ilerlerken hayal kırıklığına uğratabilse de müşterilere verdiği güven sayesinde kısa veya uzun vadede daha fazla müşteri kazanabilir. Bu nedenle adımlarını oldukça yavaş atması, şirket açısından çok faydalı olabilir.