Virgin Orbit'ten Bir İlk: Yörüngeye Uçaktan Uydu Yerleştirdi

Virgin Orbit yörüngeye uçaktan uydu yerleştirdi. Richard Branson'un roket şirketi Virgin Orbit, ilk uydularını uzaya yerleştirmeyi başardı. Ancak bu uydular alışıldığı gibi yerden fırlatılmadı; Boeing 747 uçağından gökyüzüne bırakıldı.

Özel uzay turizmi şirketi Virgin Galactic, Virgin Orbit projesini uzun süredir geliştiriyordu ve nihayet karşılığını aldı. Şirket ilk kez uçak kullanarak yörüngeye uydu yerleştirmeyi başardı. Virgin Orbit, LauncherOne roketinin yardımıyla gösteri görevinde birtakım uyduyu yörüngeye fırlatmayı başardı.

Bu görev, Virgin Galactic'in neler yapabileceğini ilk defa gösteriyor. Virgin Orbit uyduları, SpaceX ve RocketLab'ın geliştirdiği gibi yerden fırlatılabilir uydular değil. Virgin Orbit bunun yerine uydularını uçaktan fırlatarak maliyetleri düşürmeyi amaçlamakta.

Our engineers now have a ton of data to sift through... but first, maybe some champagne as a toast for Eve! We'll have more precise stats to share in the coming days. pic.twitter.com/J49WADN4W3