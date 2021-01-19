Virgin Orbit'ten Bir İlk: Yörüngeye Uçaktan Uydu Yerleştirdi

Virgin Orbit yörüngeye uçaktan uydu yerleştirdi. Richard Branson'un roket şirketi Virgin Orbit, ilk uydularını uzaya yerleştirmeyi başardı. Ancak bu uydular alışıldığı gibi yerden fırlatılmadı; Boeing 747 uçağından gökyüzüne bırakıldı.

Özel uzay turizmi şirketi Virgin Galactic, Virgin Orbit projesini uzun süredir geliştiriyordu ve nihayet karşılığını aldı. Şirket ilk kez uçak kullanarak yörüngeye uydu yerleştirmeyi başardı. Virgin Orbit, LauncherOne roketinin yardımıyla gösteri görevinde birtakım uyduyu yörüngeye fırlatmayı başardı.

Bu görev, Virgin Galactic'in neler yapabileceğini ilk defa gösteriyor. Virgin Orbit uyduları, SpaceX ve RocketLab'ın geliştirdiği gibi yerden fırlatılabilir uydular değil. Virgin Orbit bunun yerine uydularını uçaktan fırlatarak maliyetleri düşürmeyi amaçlamakta.

Our engineers now have a ton of data to sift through... but first, maybe some champagne as a toast for Eve! We'll have more precise stats to share in the coming days. pic.twitter.com/J49WADN4W3 — Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) January 18, 2021

Bu aslında Virgin Orbit'in uyduları uçaktan yerleştirmeye yönelik ikinci girişimi. LauncherOne roketini ilk kez Mayıs 2020'de uçaktan bırakmaya çalışan şirket, güvenlik hatası nedeniyle uçuşu iptal ettiğini duyurmuştu. Geçtiğimiz gün gerçekleşen fırlatış ise başarılı olmuş durumda.

Uçaktan bırakıldıktan birkaç saniye içinde LauncherOne adlı bu güçlendirici motoru ateşlendi ve uzay yörüngesine doğru tırmanmaya başladı.

Virgin Orbit yörüngeye uçaktan uydu yerleştirdi

Virgin Orbit CEO'su Dan Hart verdiği röportajda "Daha iyi bir uçuş isteyemezdik. Tüm gelir kaynaklarımızı doğrudan etkinliklere yatırıyoruz. Roketin performansı tam da olmasını istediğimiz yerdeydi." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Virgin şirketinin kurucusu olan meşhur milyarder Richard Branson ise şu açıklamada bulundu: "Bu muhteşem uçuş, yıllarca süren sıkı çalışmanın sonucudur ve aynı zamanda yörüngeye giden yolda yepyeni bir keşfi ortaya çıkaracaktır. Dan ve ekibinin dünyayı değiştirmek için başlatacağı inanılmaz görevleri görmek için sabırsızlanıyorum.

Virgin Orbit, imkansız olduğu düşünülen bir şeyi başardı. Özel olarak uyarlanmış Virgin Atlantic 747, Cosmic Girl'ün LauncherOne roketini yörüngeye yükselttiğini görmek ilham vericiydi."

Our favorite rocket is orbiting our favorite planet! No sweeter feeling. pic.twitter.com/bIPmUMW316 — Virgin Orbit (@Virgin_Orbit) January 18, 2021

Virgin Orbit uyduları nasıl fırlatıldı?

Virgin Orbit uyduları nispeten anlaşılır ancak gerçekleştirilmesi bir hayli zor. 'Cosmic Girl' adı verilen bir Boeing 747 uçağı, Dünya'dan kaldırılıyor ve tüm yüküyle birlikte oldukça yüksek bir irtifaya yükselmesi hedefleniyor. Boeing 747 uçağının alt bölgesinde LauncherOne adında bir roket yer alıyor ve belli bir yüksekliğe ulaşıldıktan sonra uçaktan bırakılıyor.

Bu fırlatışın diğer şirketlere göre avantajı, büyük miktarda kaynak ve roket israf etmek zorunda kalmayarak önemli maliyetlerden tasarruf edilmesi. Öte yandan bir Boeing 747 uçağı dünyadaki çoğu havalimanında havalanabilir veya iniş yapabilir. Bu nedenle yalnızca kendisine tahsis edilmiş özel fırlatma rampasına ihtiyaç duymuyor.