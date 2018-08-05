Virüs Saldırısı, Apple’ın Çip Üreticisi TSMC'nin Üretimini Aksattı

Bloomberg’in yayınladığı bir habere göre, Apple’ın önemli tedarikçilerinden birisi olan TSMC, birkaç gün önce büyük bir virüs saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Bilgisayar virüsü saldırısı nedeniyle şirketin fabrikalarından bazıları bir süreliğine kapatıldı. Detaylar şu an için net değil ancak saldırı tam da şirketin bu yıl gelecek olan yeni iPhone modelleri için çip üretimini arttırdığı bir döneme denk geldi.

Şirket, virüs saldırısından fabrikadaki bazı makinelerin ve cihazların etkilendiğini belirtti. TSMC, bazı fabrikalarında üretimin devam ettiği bildirilmişti ancak yine de birçok fabrikanın en erken Pazar günü (bugün) yeniden üretime başlayabileceği ifade edildi. Şirket ayrıca, saldırının etkilerinin fabrikadan fabrikaya değişiklik gösterdiğini belirtti.

TSMC, bilgisayar virüsü saldırısının tek bir hacker tarafından yapıldığına inanmıyor. Ancak saldırıdan kimin sorumlu olduğu da şu an için bilinmiyor. TSMC Finansal Memur Şefi Lora Ho saldırıya ilişkin açıklamasında, “TSMC daha önce de bilgisayar virüsü saldırılarına uğramıştı. Ancak bir virüs saldırısı ilk defa bizim üretim hatlarımızı etkiledi.” dedi. TSMC de saldırıyla ilgili olarak, “Bazı fabrikalarımız kısa süre içerisinde üretimlerine normal bir şekilde devam eder hale geldi. Diğer fabrikalarımızın da en kısa zamanda normale dönerek üretimlerine devam etmelerini umuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Virüs saldırısının, şirketin üretimini nasıl ve ne derecede etkilediği tam olarak açıklanmazken, bu yıl piyasaya çıkacak olan yeni iPhone modellerinin bu durumdan etkilenip etkilenmediği hakkında da herhangi bir bilgi verilmedi. Geçtiğimiz Mayıs ayında TSMC’nin, bu yılki yeni iPhone modelleri için yoğun bir şekilde “7-nanometrelik A12 çipleri” ürettiği haberleri ortaya çıkmıştı. Yeni iPhone modellerinin tanıtımına giderek yaklaştığımız şu günlerde, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, TSMC'nin çip üretimini daha da arttırmaya gayret gösterdiği belirtiliyor.