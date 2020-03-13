Virüs Salgını İtalya'nın Hava Sahasını Temizledi

İtalya'nın Kuzey bölgesinde koronavirüs COVID-19 salgını kendini iyiden iyiye hissetirmişti. Ölüm sayılarının artmasının ardından İtalya hükumeti bölgeyi karantinaya almış ve sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Karantina uygulamalarının ardından İtalya'nın hava kirliliği haritası ansızın tersine döndü.

Koronavirüs salgınının başladığı Çin, biraz geç de olsa sıkı karantina önlemleri almış ve neredeyse ülkedeki bütün hayatı durdurmuştu. Büyük şehirlerdeki sokağa çıkma yasaklarının ardından Çin'in hava kirliliğinin neredeyse bittiği görülmüştü.

Virüs, dünya ekonomisine oldukça ağır hasarlar veriyor. Ancak bu hasar gezegenimiz için pozitif bir etkiye de sahip. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, İtalya'daki hava kirliliği oranı gerilemiş durumda.

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) uyduları ile saptanan görseller ülkenin özellikle kuzey bölümündeki hava kirliliğinde düşüş yaşandığını gözler önüne seriyor Benzer bir durum geçtiğimiz haftalarda Çin'de de gözlemlenmişti. Uzmanlar bunun en önemli nedeninin salgın nedeniyle geçici olarak kapatılan fabrikaları gösteriyor.