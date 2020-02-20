Virüslerden Korurken Telefon Kilidinizi de Açan Maskeler Hazır

San Francisco'da yaşayan bir tasarımcı özel Face ID uyumlu maskeler tasarladı. Tasarlanan bu yeni maskeler sayesinde, kendinizi Korona virüsü salgınına karşı korurken aynı zamanda telefonunuzun kilidini de açmanız mümkün oluyor.

Gizliliği önemseyen insanlar, yüz tanıma sistemlerinden kurtulmak için yüz maskeleri kullanıyorken, tasarlanan bu yeni maske tam tersi bir işleme neden oluyor. Özel görünümlü maskeler, telefonunuzun algılayabileceği kadar yüzünüzün alt yarısını yansıtıyor.

Kişileri Birbirinden Ayırt Etmek Daha Kolay Olsun Diye Maskeler Kişiselleştiriliyor

Tüm bunların ötesinde, maskeler aynı zamanda bambaşka bir amaca hizmet etmeyi de hedefliyor. Virüsler günümüzde olduğu gibi yayılmaya devam ederse neredeyse herkesin maske kullanmak zorunda olacağını belirten uzmanlar, bir süre sonra bu nedenle kişileri ayırt etmenin zor olabileceğine dikkat çekiyor. Maske tasarımcılarının bir diğer hedefi yüzünüzün bir parçasıymış gibi görünen tamamen kişiselleştirilmiş maskeler üretmek. Bu tarz maskelerden sipariş verebilmek için yüzünüzün bir fotoğrafını da siparişinizle birlikte paylaşmanız gerekiyor.

Maske tasarımları üzerine çalışmalar hala devam ediyor. Tasarımcıların bir diğer hedefi de piyasada yeterli sayıda bulunmayan N95 medikal maskelerin eksikliğini gidermek.

Çalışmalar ve test süreçleri devam etmesine rağmen, şimdiden 1000’den fazla kişi, maskeleri satın almak için sıraya girdi.