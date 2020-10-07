Toplu Taşımalar İçin Virüsleri Yok Eden Cihaz Geliştirildi

Eskişehir'de yer alan bir fabrikada toplu taşıma araçlarında kullanılmak üzere "Mor Çiçek" olarak adlandırılan bir cihaz geliştirildi. Yeni tip koronavirüs dahil olmak üzere bir dizi virüs ve bakterileri yok eden cihaz, yüzde doksan dokuz başarı elde etti. Virüsleri yok eden cihaz 15 dakika içerisinde 20 metrekarelik bir alanı temizleyebiliyor. Minimum vakitte maksimum başarı elde ettiği belirtilen cihaz ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Virüsleri Yok Eden Cihaz Birçok Alanda Kullanılabiliyor

Virüsleri yok eden cihaz hakkında teknik bilgiler paylaşan Serkan El, "Cihazın kanat açıklığı 8 buçuk metreyi geçiyor. Bu alanı 3 dakika içerisinde tam anlamıyla temizliyor. Ama odanın içerisinde bulunduğu andan itibaren sabit kalmasıyla zaman çarpanıyla beraber 15-20 dakika içerisinde 20-25 metrekareyi temizliyor. Ama burada yüzde yüz başarıyı elde edebilmek için otonom hale gelmesini, ihtiyaca uygun şekle bürünmesi için çalışmalar devam ediyor. İhtiyacı giderecek minimum vakitlerde maksimum başarıları elde ediyoruz" dedi.

Serkan El, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Üç aylık bir dönemde böyle bir cihazı neticelendirdik. Malum pandemi dönemi boyunca herkes üzerinde düşen görevi yerine getirirken, biz de AR-GE merkezimiz olarak konuyla bildiğimiz ultraviyoleden başlayarak çözüm önerilerinin akabinde böyle bir cihaz yapmaya karar verdik. Cihaz neticelendikten sonra mikrobiyoloji testlerinden geçti. Test sonuçları yüzde 99’u başarılı" ifadelerini kullandı ve açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Bu cihazın birinci tasarım hikayesi, tren vagonlarında kullanılmak için yapıldı. Ona uygun bir cihaz. Ama görüldü ki, şu an AR-GE merkezimizin içinde, çalışma alanımızın içinde kullanılacağı gibi; okul dersliği, otel odası ya da bir marketin koridorlarında kullanılması niyetiyle her yerde kullanılabilecek bir cihaz. Daha doğrusu bir takım değişiklikleri, ortamlara, durumlara göre yapılabilecek bir cihaz. Sonuç itibariyle Covid-19 gibi virüs benzeri bakterilerin, küflerin yüzde yüz temizliği ile alakalı başarılı olmuş bir cihaz."

Türkiye Koronavirüs Son Durumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı son açıklamaya göre ülkemizde 6 Ekim'den itibaren toplam hasta sayısı 327.557 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 8.553'e yükseldi. İyileşen hasta sayısının 287.599 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 1.414 olduğu belirtildi.