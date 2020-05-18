Virüsü Önemsemeyen Ülkenin Sağlık Sistemi Çökmek Üzere

Son zamanlarda ana gündemimiz haline gelen yeni tip koronavirüs alınan önlemlerle birlikte pek çok ülkede düşüş eğilimi gösterirken bazı ülkelerin sağlık sistemi kapasitesi üzerinde ciddi etkiler yaratmaya devam ediyor. Virüsün salgına dönmeye başladığı sıralarda durumu önemsemeyen Brezilya, çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilir.

Brezilya'da Neler Yaşanmıştı?

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro salgınla ilgili yaptığı açıklamalardan dolayı pek çok defa dünya basınında yer almıştı. Virüsü 'küçük bir grip' olarak tanımlayan Jair Bolsonaro, evde kalınması ve sosyal mesafeye uyulması yönünde çağrılarda bulunan sağlık bakanını görevden almıştı.

Nitekim günlük vaka sayısının binlerce kişiye ulaştığı ülkede sağlık sistemi kapasitesi ile ilgili ciddi sorunlar yaşanmaya başladı. Sao Paulo Valisi Bruna Covas, yaptığı açıklamalarda devlet hastanelerinde bulunan doluluk oranının yüzde 90 seviyesine ulaştığını, eğer iki hafta içerisinde yeni önlemler alınamazsa sağlık sistemi kapasitesinin çökebileceğini vurguladı.

Ülkenin henüz salgında zirve noktasına ulaşmadığı düşünüldüğünde yeni tesislerin kullanıma sunulmaması ya da kısıtlayıcı önlemlerin alınmaması durumunda ciddi sorunların yaşanabileceği söylenebilir. Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.