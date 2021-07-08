Visa Kripto Para Şirketleri ile Ortaklık Kuruyor!

Visa, kripto para şirketleri ile iş birliğinde bulunarak müşterilerin kripto para birimlerini harcamasına yardımcı olmak istiyor. Bu, müşterilerin ödeme yöntemi olarak Visa kabul eden şirketlere artık dijital para birimini kullanarak ödeme yapabileceği anlamına geliyor.

Visa Hangi Kripto Para Şirketleri ile İş Birliği Yapıyor?

Visa, çarşamba günü müşterilerinin dijital para birimlerini kullanarak dijital varlıkları ile ödeme yapmasını ve başkasından ödeme almasını sağlamak için FTX ve Coinbase de dahil olmak üzere 50'den fazla şirket ile iş birliğine gittiğini duyurdu. Şirketler arasındaki ortaklık sayesinde müşteriler, 70 milyon noktada (ödeme yöntemi olarak dijital varlık kabul etmeyenler de dahil) herhangi bir dijital para birimi ile ödeme yapabilecek.

Visa'dan Cuy Sheffield Insider'a yapmış olduğu açıklamada ödeme alacak kişilerin herhangi bir işlem gerçekleştirmesine gerek olmadığını, yeni ödeme yönteminin onlar için herhangi bir Visa işlemi ile aynı olacağını söyledi.

Sunulan özellikler kripto para platformundan kripto para platformuna değişiklik gösterebiliyor. Otel puanı biriktirerek çeşitli ödüller kazanmaya benzer şekilde kullanıcılara yaptıkları harcamalar karşılığında çoğunlukla ödül olarak kripto para kazanma şansı da veriliyor.

Peki, Visa'nın yeni ortaklık kararı hakkında sizin düşünceleriniz neler? İş birliğine ilişkin bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.

Kripto Para Nedir?

Kripto para tamamen dijital bir para birimidir. Kripto para aktarma ve alma işlemleri, dijital ortamdan gerçekleşmektedir. Banka kartları veya sanal kartlarla yapılan işlemlere benzer şekilde bu para biriminin kullanım amacı da yıllardan beri kullandığımız sanal kart veya banka kartlarıyla aynıdır. Dünyada halihazırda kullanılan diğer para birimlerinden ayrıldığı en önemli nokta, bu para birimine herhangi bir hükümet ve benzeri yönetim organları tarafından müdahalede bulunulmamasıdır.

Kripto Para Güvenli mi?

Kripto paralar temelde her ne kadar güvenli olsa da normal banka kartına veya sanal karta sahip olan kişilerin de başına gelmesi muhtemel sorunlarla karşılaşılabilir. Örneğin bilgisayarınızdaki önemli bilgiler bir bilgisayar korsanı tarafından ele geçirilebilir ancak bu küçük ihtimallerin dışında kullanıcı tarafından bir sorun yaşanmadıkça kripto paraların güvenli olduğunu söylemek mümkündür.