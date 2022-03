Visa ve Mastercard Rusya'daki Hizmetlerini Askıya Aldı

Visa ve Mastercard, Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle Rusya'daki hizmetlerini askıya alıyor.

Associated Press'in haberine göre Visa ve Mastercard, Rusya'daki hizmetlerini askıya alarak ülkenin finansal sistemine başka bir büyük darbe vurdu. Visa'nın web sitesinde yapılan duyuruda şirket, "önümüzdeki günlerde tüm işlemleri durdurmak" için Rusya'daki ortaklarla birlikte çalıştığını söyledi. Mastercard'ın ayrı bir basın açıklaması da benzer bir mesaj içeriyor ve Rusya'daki hizmetleri askıya aldığını ve kararlarının “hafife” alınmaması gerektiği belirtiliyor. Her iki şirket de Rusya'daki bankaların verdiği Mastercard veya Visa kartlarıyla yapılan işlemlerin Rusya sınırları dışarısında çalışmayacağını, ülke dışındaki bankaların verdiği kartların ise Rus tüccarlarında veya ATM'lerinde çalışmayacağını belirtti.

Pleased to hear that @Mastercard & @Visa will be suspending all their operations in #Russia effective immediately. https://t.co/rqSGrL12n2