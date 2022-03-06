Visa ve Mastercard Rusya'daki Hizmetlerini Askıya Aldı

Visa ve Mastercard, Ukrayna'yı işgal etmesi nedeniyle Rusya'daki hizmetlerini askıya alıyor.

Associated Press'in haberine göre Visa ve Mastercard, Rusya'daki hizmetlerini askıya alarak ülkenin finansal sistemine başka bir büyük darbe vurdu. Visa'nın web sitesinde yapılan duyuruda şirket, "önümüzdeki günlerde tüm işlemleri durdurmak" için Rusya'daki ortaklarla birlikte çalıştığını söyledi. Mastercard'ın ayrı bir basın açıklaması da benzer bir mesaj içeriyor ve Rusya'daki hizmetleri askıya aldığını ve kararlarının “hafife” alınmaması gerektiği belirtiliyor. Her iki şirket de Rusya'daki bankaların verdiği Mastercard veya Visa kartlarıyla yapılan işlemlerin Rusya sınırları dışarısında çalışmayacağını, ülke dışındaki bankaların verdiği kartların ise Rus tüccarlarında veya ATM'lerinde çalışmayacağını belirtti.

Pleased to hear that @Mastercard & @Visa will be suspending all their operations in #Russia effective immediately. https://t.co/rqSGrL12n2 — Congressman Brad Sherman (@BradSherman) March 5, 2022

Visa ve Mastercard'dan Rusya'ya Büyük Yaptırım

Visa ve Mastercard'ın açıklamaları Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin ABD'li milletvekilleriyle görüşerek her iki şirketin Rusya'daki faaliyetlerini durdurmalarını istemesinden kısa bir süre sonra geldi. Kongre Üyesi Brad Sherman (D-CA), Zelensky ile görüşmesinin ardından Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Mastercard ve Visa'nın Rusya'daki tüm operasyonlarını derhâl askıya alacağını duymaktan memnunum" dedi.

Bu haftanın başlarında Visa ve Mastercard, ABD'nin ülkeye uyguladığı mali yaptırımlara yanıt olarak belli başlı Rus bankalarını finansal ağından çıkarmıştı. Mastercard ayrıca "Bu karar, küresel olarak düzenleyicilerin gerektirdiği şekilde birden fazla finans kuruluşunu Mastercard finansal ağından engellemeye yönelik son eylemimizden kaynaklanmaktadır" diyor.

ABD ve Avrupa Birliği, Rusya'nın geçen ay Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından bazı Rus bankalarını küresel finans sistemi SWIFT'den çıkardı. Yaptırımlar ayrıca Rus tüketicilerin Apple Pay ve Google Pay'i kullanmasını engelliyor ve PayPal da bu sabah ülkedeki faaliyetlerini durdurdu. Samsung, Microsoft, Apple ve Google dahil olmak üzere bir dizi diğer büyük şirket de Rusya ile işbirliğini sonlandırdı.