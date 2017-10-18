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Visceral Games Neden Kapandı?

Dead Space 1
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman Oyun
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Electronic Arts'a bağlı olarak çalışan Visceral Games'in sürpriz bir şekilde kapanmasının ardından Twitter üzerinden açıklama yapan eski bir Viscreal çalışanı, stüdyonun kapanma nedenlerinden bir tanesini ortaya çıkardı.

Geliştirdiği korku temalı Dead Space serisiyle tanıdığımız Visceral Games, ilk Dead Space'i 2008 yılında PC, Playstation 3 ve Xbox 360 için yayınlamış oldukça iyi eleştiriler almıştı. Yakalanan başarının ardından ikinci oyunu geliştirmeye başlayan stüdyo, 2011 yılında Dead Space 2'yi yayınlamıştı. İlki kadar beğenilen yapım önemli satış başarıları yakalamış gibi görünse de eski Viscreal Games çalışanı Zach Wilson, stüdyonun kapanmasının en önemli nedeni olarak ikinci oyunu gösterdi.

Serinin ikinci oyununu geliştirmek için Visceral Games'in Electronic Arts'tan 60 milyon dolar gibi devasa bir bütçe aldığını yazan Wilson, yaklaşık 60 milyon doların da reklam faaliyetleri için harcandığını yazdı. Dead Space 2'nin yine PC, Playstation 3 ve Xbox 360 için piyasaya sürülmesinin ardından toplamda 4 milyon adet sattığını da belirten eski çalışan, satışların yeterli olmadığını söyledi.

Microsoft, Sony ve Steam gibi birçok yayıncının satışlardan aldığı payın kesilmesinin ardından 4 milyonluk satışın geliştirme maliyetini kurtarmadığını yazan Wilson, bu gibi sorunların Visceral'i kapanma noktasına getirdiğini de ima etmiş oldu. Kapanma haberinin ardından Twitter üzerinden açıklama yapan Visceral Games'in eski oyun yönetmeni Scott Warner da bütün parmakların EA'ye dönmesinin yanlış olduğunu, işin tahmin edilenden daha karmaşık olduğunu söylemişti. 

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ETİKETLER: Dead Space 2

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