Vision Pro, Cerrahlar Tarafından Ameliyatlarda Kullanılabilir: Peki Neden?

Bir cerrah, Vision Pro'nun tıp alanında faydalı olabileceğini, karma gerçeklik başlığının ameliyat sırasında hayati veriler sağlayarak potansiyel olarak yardımcı olabileceğini öne sürüyor.

Apple'ın Vision Pro'yu tanıtması pek çok kişiyi farklı bir teknoloji olması nedeniyle heyecanlandırdı ancak esasında bu teknoloji hayat kurtarıcı da olabilir. Bir cerraha göre bu cihaz doktorlara âdeta "süper güçler" kazandırabilir.

Robotik cerrahi geçmişine sahip bir genel cerrah olan ve Google Glass kullanarak bir ameliyatı canlı yayınlayan ilk kişi olan Dr. Rafael Grossmann, Vision Pro'nun, bilginin hastanın hayatta kalması için kilit önem taşıdığı bir ameliyatın ortasında çok yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Vision Pro Sayesinde Cerrahlar Tüm Bilgilere Anında Erişebilir

Grossmann, şu anda kullandığı karma gerçeklik teknolojisi hakkında WMTV8'e yaptığı açıklamada bu teknolojinin "bilgisayarı dâhil edebileceğiniz her yerde başınızı çevirmek zorunda kalmamanızı sağladığını" belirtiyor.

Grossmann, ameliyatların ötesinde Apple'ın teknolojisinin doktor ve hasta arasında daha fazla bağlantı sağlamak gibi başka şekillerde de kullanılabileceğini öne sürüyor.

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