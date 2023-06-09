Apple Endişeli: Vision Pro Beklenen Ön Siparişe Ulaşamayabilir!

Bir dizi zorluk Apple Vision Pro'nun resmî olarak piyasaya sürülmesinin 2024'ten önce gerçekleşmemesini sağladı, keza bununla birlikte ürünün tanıtımından bu yana gerçekleşen rapor ve anketler beklenen ön sipariş sayısına da ulaşamayacağını gösteriyor.

Cihaza dair gelen yeni raporlardan birinde Ayesha Tariq, Apple'ın ilk hedefinin 1.000.000 sevkiyat olduğunu, daha sonra bu sayının 300.000'e, ardından da 150.000'e düştüğünü söylediğini belirtiyor.

Apple'ın ilk belirlediği 1.000.000 adet satış beklentisinin 150.000 adede düşmesi endişe kaynağı olmalı ancak Apple Vision Pro'nun 3.499 dolar fiyat etiketine sahip olacağı göz önüne alındığında, cihazın beklenenden az satacak olması bir noktada o kadar da şaşırtıcı değil.

Vision Pro Satış Beklentisi, Apple'ın Tahmininden 6 Kat Az

Mevcut fiyat etiketiyle 150.000 adet bile olsa, Apple Vision Pro şirkete yüklü bir miktar para kazandıracak ancak bu, Apple'ın diğer ürünlerinden elde ettiği milyarlarca dolarlık gelirden çok uzak.

Creative Strategies'in CEO'su ve Baş Analisti Ben Bajarin ise Apple Vision Pro'nun sevkiyat tahminlerinin 500.000'e kadar çıktığını ve gelecek yıl talebin artması hâlinde bu rakamın yükselme potansiyeli olduğunu belirtiyor.

Şirketin daha fazla tüketici çekmek için önemli ölçüde daha ucuz bir alternatif piyasaya sürmesi gerekeceği açık ancak en erken 2025'ten önce şirketten daha uygun fiyatlı bir sanal gerçeklik gözlüğü gelmeyecek.

Peki sizin Apple Vision Pro'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.