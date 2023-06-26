Vision Pro'ya Yönelik Problemler Ortaya Çıkmaya Başladı: "Cihaz Fazlasıyla Ağır!"

Apple'ın merakla beklenen Vision Pro teknolojisi, ilk kez deneyim edenlere göre beklenenden oldukça ağır.

Bloomberg'den Mark Gurman, Vision Pro'nun tanıtılmasının ardından Apple'ın daha fazla çalışanı için gözlüğe erişim hakkı verdiğini bildiriyor. Daha önce sadece birkaç kişinin denemelerine izin verilmişti.

Cihazı Deneyenler Fazlasıyla Ağır Olduğunu Düşünüyor

Bu daha geniş test havuzu önemli bir sorunu ortaya çıkardı. Gelen bilgilere göre test eden çalışanlar, birkaç saatlik sürekli kullanımdan sonra cihazı fazlasıyla ağır buldu. Tam ağırlığı bilmiyoruz (Apple hiçbir zaman resmî bir rakam yayınlamadı) ancak Apple cihazda rakip şirketlerin kullandığı plastik yerine alüminyum ve cam gibi birinci sınıf malzemeler kullanıyor.

Apple'ın kullanıcının başının üzerinden geçen ve ağırlığı dağıtmaya yardımcı olan bir kayış gibi çözümler düşündüğü iddia ediliyor ancak şu anda konuya dair net bir bilgi yok. Öyle ki bu kayışın varsayılan hâlde cihazda bulunmayacağı ve harici olarak satılacağı da gelen iddialar arasında.

Vision Pro'nun gelecek yılın başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor, bu nedenle Apple'ın mevcut problemler üzerinde çalışması için hâlâ oldukça vakti var.