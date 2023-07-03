Vision Pro'nun Tasarımı Apple'ın Önüne Yeni Zorluklar Çıkarıyor: Satış Beklentisi Düştü!

Financial Times tarafından yayınlanan bir rapora göre Apple üretim zorluklarıyla karşı karşıya ve Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü için üretim tahminlerinde önemli kesintiler yapmak zorunda kaldı.

Fiyatı 3.500 dolar olan gözlüğün önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülmesi planlanıyor ancak analistler tanıtım ve lansman arasındaki gecikmenin uygulama geliştirmeden ziyade tedarik zinciri sorunlarından kaynaklanabileceğine inanıyor.

Raporda Apple'ın gözlük için mikro-OLED ekranlar ve kavisli lentiküler lens tedarikinde üretici ortaklarının performansından memnun olmadığı belirtiliyor.

Vision Pro Satış Beklentisi Büyük Oranda Düştü

Sonuç olarak, Apple'ın Vision Pro'yu 2024 yılında 400.000 adetten daha az üretmesi bekleniyor ki bu da ilk yılda 1 milyon adetlik ilk satış hedefinden önemli bir düşüş anlamına geliyor. Apple ayrıca kitlesel pazar için tasarlanan gözlüğün daha uygun fiyatlı bir versiyonunun piyasaya sürülmesini de ertelemiş gibi görünüyor.

Şirket ikinci nesil gözlük için Koreli ekran üreticileri Samsung ve LG ile çalışıyordu ancak gereksinimlerini karşılayacak tedarikçiler bulmakta zorluklarla karşılaştı. Bu aksaklıklara rağmen Apple, 2025 yılı sonuna kadar gözlüğün muhtemelen "Apple Vision One" veya "Apple Vision" olarak adlandırılacak daha uygun fiyatlı bir versiyonunu piyasaya sürmeyi planlıyor.

Peki sizin Vision Pro'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.