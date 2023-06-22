Vision Pro İçin İlk Somut Adım Atıldı: Uygulama Geliştirme Aşamaları Başlıyor!

Apple Vision Pro'nun piyasaya sürülmesine hâlâ uzunca süre var ve bunun en büyük nedeni cihaz için yapılmış uygulamaların olmaması. Neyse ki bu durum değişmek üzere çünkü visionOS SDK Apple tarafından duyuruldu ve geliştiricilerin yeni platform için uygulamalar yapmaya ve test etmeye başlamasına olanak tanınmaya başlanacak.

Apple, visionOS SDK'nın geliştiriciler için kullanıma sunulduğunu duyuran bir basın bülteni yayınladı. Şirketin iOS ve iPadOS gibi diğer işletim sistemlerinin betaları ve SDK'larının aksine, visionOS SDK'sı çok daha sonra piyasaya sürüldü, bu nedenle geliştiriciler uygulamalarını Apple Vision Pro için hazırlayabilseler bile, yazılım geliştirme kiti olmadan visionOS'a getirmek imkânsız olacaktı.

"Bugünden itibaren Apple'ın küresel geliştirici topluluğu, Vision Pro'daki sonsuz fırsattan tam olarak yararlanan ve dijital içeriği fiziksel dünyayla sorunsuz bir şekilde harmanlayarak olağanüstü yeni deneyimler sağlayan tamamen yeni bir uzamsal bilişim uygulamaları sınıfı yaratabilecek. Geliştiriciler visionOS SDK ile Vision Pro ve visionOS'un güçlü ve benzersiz özelliklerinden faydalanarak üretkenlik, tasarım, oyun ve daha birçok farklı kategoride yepyeni uygulama deneyimleri tasarlayabilecekler."

Uygulamalı Deneyimler İçin Geliştirici Laboratuvarları Açılıyor

visionOS SDK'ya ek olarak Apple, geliştiricilere uygulamalarını Apple Vision Pro üzerinde test etme konusunda uygulamalı deneyimler sunmak için çeşitli bölgelerde geliştirici laboratuvarları açacak. Ekipler ayrıca Temmuz ayından itibaren geliştirici kitleri için başvuruda bulunabilecekler.

Teknoloji devi, visionOS simülatörünü kullanarak geliştiricilerin uygulamalarıyla etkileşime girebileceklerini ve bu sayede bazı temel sorun giderme çalışmalarının daha kolay yapılabileceğini, keza uygulamanın farklı kullanıcı arayüzü öğelerinin görüntülenebileceğini belirtiyor.

Peki sizin Vision Pro hakkındaki beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.