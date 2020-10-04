Vitaminler Koronavirüsten Korur İddiası Akılları Karıştırdı

Koronavirüs pandemisi çıktığından beri vitaminlerin virüsten koruyucu olduğu söyleniyor. Peki gerçekten vitamin almak Koronavirüsten korunmak için yeterli mi? Vitaminler Koronavirüsten korur iddiası ne kadar doğru?

Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin tarafından yapılan açıklamalar sonucunda vitaminlerin virüse karşı ne derece etkili olduğu ortaya çıktı. Ertekin'e göre virüs sürecinde vücut direncini artırmak isteyenlerden dolayı vitamin fiyatları 20-30 kat artış göstermiş durumda.

Vitaminler Koronavirüsten korur iddiası doğru mu?

Vitaminlerin vücut direncini arttığını ve bundan dolayı da bağışıklık sistemini güçlendirdiğini dile getiren Ertekin, “Vatandaş biraz daha vücut direncinin yüksek olmasını istiyor. Böyle olunca da vitamin mineral gruplarından destek alması lazım." diyerek vatandaşları uyarıyor.

Son zamanlarda vitamin fiyatlarının çok yüksek olduğunu ve bundan dolayı internette Koronavirüsten koruyan vitamin satıldığını söyleyen Antalya Eczacılar Odası Başkanı, "Güvenilirliği açısından eczanelerdeki doğru marka ve doğru fiyatları tercih ederek hastalarımız direnç konusunda önlemlerini alabilir” diyor.

Koronavirüsten koruyan vitamin diye satılan ilaçlara dikkat

Koronavirüsten koruma amacıyla alınan vitaminler için doktorlara ve eczanelere sorulması gerektiğini belirten Ertekin, vücutta fazla vitamin olmasının toksik etki yaratabileceğini söyleyerek vatandaşları dikkatli olmaya çağırıyor.

“Fiyatları artık firmalar belirliyor, eskiden Sağlık Bakanlığı belirliyordu. Ruhsat alımında bakanlık değiştiği ve fiyat serbestliği oluştuğundan fiyat artıyor.

Burada bizim rolümüz devreye giriyor. Hem tercih edilecek ürün hem doğru fiyattaki doğru ürünü hastalarımıza sunmak için bize danışmalarını tavsiye ediyoruz. Eczacılarına danıştıklarında hem direncini yüksek tutacak hem de cebine zarar vermeyecek ürünleri tavsiye edebiliriz”