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Vivaldi 1.13, Yeni Özellikleri ile Birlikte Yayınlandı

Vivaldi
Uğur Sağlam
Uğur Sağlam İnternet
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İnternet tarayıcıları aralarında büyük bir rekabet içerisinde pazar paylarını korumaya çalışıyorlar. En çok kullanılan internet tarayıcılarından birisi olan Opera'nın eski çalışanlarının ortaya çıkardığı Vivaldi tarayıcı, pazarındaki yerini genişletmeye başladı.

2015 yılında yayınlanan Vivaldi, gelişmiş özellikleri ve basit tasarımı ile birlikte rakiplerini geçmeyi amaçlıyor. Diğer tarayıcılardan farklı olarak daha hafif ve daha hızlı olduklarını iddia eden Vivaldi ekibi, yeni yayınladığı güncelleme ile birlikte tarayıcılarını yeni bir sürüme yükselttiler.

Vivaldi 1.13 sürümü ile birlikte kullanıcıları yeni özellikler bekliyor

Vivaldi ekibi, 1.13 numaralı sürümde en çok dosya indirme özellikleri üzerinde çalışmışlar. Bu çalışmanın sonucunda artık Vivaldi tarayıcısı kullanarak dosya indirme işlemleriniz daha kolay bir hal alacak. Yeni güncelleme ile birlikte indirdiğiniz dosyayı durdurup yeniden başlatabilmeniz mümkün. Aynı zamanda yeni indirme yöneticisi sayesinde de indirmeye çalıştığınız dosyayı daha rahat bir şekilde görebileceksiniz.

Vivaldi'nin güncellemede ön plana çıkardığı diğer özellikler ise sekmeler arasında yapılmış. Açtığınız onlarca sekmeyi Vivaldi 1.13 sürümünden sonra artık daha kolay düzenleyebileceksiniz. Sekmelerde açtığınız tüm siteleri kategorilere ayıran Vivaldi, daha sonra kullanabilmeniz için bu siteleri sıralıyor. Aynı zamanda onlarca sekme arasından istediğiniz sekmeyi Vivaldi sayesinde tek bir tuşla bulabiliyorsunuz.

Yukarıda yazdığımız ve daha sayamadığımız birçok yeni özellik için aşağıdaki linklerden Vivaldi 1.13'ü indirebilirsiniz.

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