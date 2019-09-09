Vivaldi’nin Android Sürümü Geliyor

Vivaldi, daha önce Opera için çalışan bir grup geliştirici tarafından ortaya çıkarılan özelleştirilebilir bir internet tarayıcısı olarak dikkat çekiyor. Vivaldi şimdi de kullanıcı odaklı deneyimi taşınabilir cihazlara da getirmek için tarayıcısının Android sürümünün beta sürecini bugün itibarıyla başlattı.

Anroid sürümde, Vivaldi kullanıcılarının görmeye alışık olduğu bazı özellikler sunuluyor. Bu mobil tarayıcıda yeni bir sekme açtığınızda Speed Dials (Hızlı Aramalar) bölümü karşınıza geliyor. Kaydedilen sitelerin kısayollarının ve yer işaretlerinin yer aldığı bu bölümü istediğiniz şekilde düzenleyip kişiselleştirebiliyorsunuz. Doğrudan arama yapmadan belirli bir arama motorunu kullanmak istiyorsanız, adres çubuğuna örneğin DuckDuckGo için 'd' harfi gibi özel 'takma adlar' yazarak aramanızı bu arama motoru üzerinden yapabilirsiniz. Ayrıca not alma ihtiyacınız olduğunda farklı bir uygulamaya geçmenize gerek kalmıyor çünkü Vivaldi’nin Android tarayıcısı size not tutma imkanı da sunuyor.

Yer işaretlerinin, hızlı aramaların, şifrelerin, otomatik doldurma verilerinin ve yukarıda belirttiğimiz notların da masaüstü ve mobil sürümler arasında senkronize edilebildiğini vurgulayan Vivaldi, bu verilerin varsayılan olarak uçtan uca şifreleme ile korunduğunu belirtiyor. Karşılaştırma olması açısından, Firefox’un hesap senkronizasyonu da varsayılan olarak uçtan uca şifreleme ile korunuyor. Ancak sadece Google, uçtan uca şifreleme özelliğini opsiyonel olarak kullanıcılarının tercihine bırakıyor.

Vivaldi’nin mobil internet tarayıcısının betası, uygulamanın masaüstü sürümündeki tüm özellikleri sunmuyor gibi görünüyor. Örneğin masaüstü sürümdeki, sekmeleri tek bir sekmeye sığdırma özelliği gibi havalı bir özellik görünüşe göre mobil sürümde yer almıyor.

Eğer kullanıcı odaklı bir mobil internet tarayıcısı arıyorsanız, Vivaldi’nin Android sürümü tam da aradığınız şey olabilir.