İnternetteki Vaktinizi Daha Değerli Geçirmek İçin Bu Tarayıcıyı Kullanın

Chromium tabanlı Vivaldi'nin yapımcıları kullanıcıların evdeki yaşamı etkileyen uzaktan çalışmaya yanıt vermelerine yardımcı olacak yeni bir özellik geliştirdi. Vivaldi tarayıcısı, kullanıcıların internette gezinmelerini durduracak yeni bir 'ara verme modu' ekledi.

Pandemi sebebiyle internet kullanımında önemli bir artış yaşandı ve bu, insanların evden rahatlıkla çalışmasına olanak sağlarken ayrıca insanların iş-yaşam dengesini bozmayı başardı. İnsanların bilgisayarlarından özellikle de web tarayıcılarından ayrılması daha zor olabilir ve bu nedenle Vivaldi tarayıcı yeni 'interneti durdurma' özelliğine sahip.

Vivaldi Ara Verme Modu nasıl kullanılır?

Sosyal medya süresine sınır koyan veya sekmeleri çok fazla değiştirmenizi engelleyen sayısız tarayıcı uzantısı var ancak bunların hepsi yine de arka planda çalışmaya devam ediyor. Vivaldi ise sizi en azından bir süreliğine internetten koparmak için tek bir düğme veya klavye kısayolu sağlıyor.

Vivaldi tarayıcısında durum çubuğunun sol köşesindeki yeni duraklatma düğmesiyle aktif hale gelen Ara Verme Modu, HTML5 ses ve videoları kapatır, tüm sekmeleri, panelleri ve diğer içerikleri gizleyerek ekranı boş bir sayfa haline getirir.

Vivaldi CEO'su Jon von Tetzchner "Evden çalışan milyonlarca insan için internet her zaman açıktır. Bu, Vivaldi gibi bir tarayıcı şirketi için önemli olabilir ama aslında endişe verici. İnsanlar uygun molalar verdiklerinde ve çeşitlilik olduğunda daha üretken ve daha mutlu olurlar" diyor.

"Kullanıcıların tarayıcıda yeterince zaman geçirmemesi konusunda endişelenmiyoruz. Ancak her zaman çevrimiçi olmak gerçekten verimli değil. Kullanıcılarımızı önemsiyoruz. Düzenli mola verirlerse, daha verimli olurlar."