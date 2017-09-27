Vivaldi Tarayıcı Muhteşem Özellikler Kazandı, Hemen İndirin!

Son dönemde çıkan en iyi tarayıcılardan biri olan Vivaldi, yeni güncellemesiyle kullanıcılara harika bir web deneyimi yaşatıyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Vivaldi 1.12 güncellemesiyle harika özellikler kazanan tarayıcı, görüntü özellikleri, gelişmiş indirme bilgileri ve web sitelerinin tema renklerinde doygunluğu azaltan seçeneği ile dikkat çekiyor.

Vivaldi 1.12 güncellemesiyle birlikte üç yeni özellik karşımıza çıkıyor. Bu özellikler kullanıcılara yeterli gelmeyebilir, ancak yetkililer Sync ve Mail gibi daha büyük özellikler için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade ediyorlar. Kısa süre içinde daha büyük özellikleri Vivaldi tarayıcı da görebiliriz. Şimdi dilerseniz Vivaldi 1.12 ile gelen yeni özelliklere göz atalım:

Fotoğrafların Tüm Özellikleri Artık Elinizin Altında

Fotoğraf detaylarına tam anlamıyla erişebilme imkanı, kullanıcılar tarafından en çok istenen özelliklerden biriydi. Vivaldi 1.12 güncellemesi ile bu özellik artık kullanılabilir. Bu özellik, fotoğraf hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgilere erişebilmenizi sağlıyor. Vivaldi'nin ana felsefesini hatırlayacak olursak, performans ve daha akıllı bir web deneyimi için en iyi işlevleri tarayıcıya kazandırmayı amaçlıyorlardı. Fotoğraf özelliklerini görebilme imkanı da bu felsefesinin bir parçası.

Peki fotoğrafların özelliklerinde neleri göreceksiniz?

Dosya adı ve URL

Görüntüyü çeken kameranın modeli

Alan derinliği ve görüntü sensörünün hassasiyeti (ISO)

Pozlama ve odak uzaklığı

Histogram, beyaz dengesi ve renk alanı

Boyutlar

Fotoğrafın çekildiği tarih ve saat

Görüntüyü işlemek için kullanılan yazılımlar

İndirmeleriniz Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey

Vivaldi 1.12 güncellemesinde, indirme panelinde bazı büyük değişiklikler yapıldı. İlk olarak, dosyanın adı, indirme hızı, indirme URL'si, hedef klasör, tarih ve saat hakkındaki bilgileri gösteren yeni bir kısım eklendi. Ayrıca, indirilen dosyaların türlere göre sıralanma özelliği de dikkat çekiyor.

Web Sitelerinin Tema Renkleri İçin Doygunluğu Kontrol Etme Olanağı

Kullanıcıları isteklerine çok önem veren Vivaldi, aldığı geri bildirimler sonucunda harika bir özelliği daha bünyesine kattı. Yeni özellik kullanıcılara web sitelerinin tema renkleri için doygunluğu kontrol etme olanağı sunuyor. YouTube'un temasında yaptığı değişikliğin ardından bu özelliği gündemine alan şirket, Vivaldi 1.12 güncellemesi ile bunu hayata geçirdi.

Vivaldi'nin en son sürümünü aşağıdaki bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz: