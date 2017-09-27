  1. Tamindir
  2. haber
  3. Yazılım
  4. Vivaldi Tarayıcı Muhteşem Özellikler Kazandı, Hemen İndirin!

Vivaldi Tarayıcı Muhteşem Özellikler Kazandı, Hemen İndirin!

Vivaldi 1.12
YORUM YAZ
Gökhan Abay
Gökhan Abay Yazılım

Son dönemde çıkan en iyi tarayıcılardan biri olan Vivaldi, yeni güncellemesiyle kullanıcılara harika bir web deneyimi yaşatıyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Vivaldi 1.12 güncellemesiyle harika özellikler kazanan tarayıcı, görüntü özellikleri, gelişmiş indirme bilgileri ve web sitelerinin tema renklerinde doygunluğu azaltan seçeneği ile dikkat çekiyor.

Vivaldi 1.12 güncellemesiyle birlikte üç yeni özellik karşımıza çıkıyor. Bu özellikler kullanıcılara yeterli gelmeyebilir, ancak yetkililer Sync ve Mail gibi daha büyük özellikler için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade ediyorlar. Kısa süre içinde daha büyük özellikleri Vivaldi tarayıcı da görebiliriz. Şimdi dilerseniz Vivaldi 1.12 ile gelen yeni özelliklere göz atalım:

Fotoğrafların Tüm Özellikleri Artık Elinizin Altında

Vivaldi Fotoğraf Bilgileri Özelliği

Fotoğraf detaylarına tam anlamıyla erişebilme imkanı, kullanıcılar tarafından en çok istenen özelliklerden biriydi. Vivaldi 1.12 güncellemesi ile bu özellik artık kullanılabilir. Bu özellik, fotoğraf hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgilere erişebilmenizi sağlıyor. Vivaldi'nin ana felsefesini hatırlayacak olursak, performans ve daha akıllı bir web deneyimi için en iyi işlevleri tarayıcıya kazandırmayı amaçlıyorlardı. Fotoğraf özelliklerini görebilme imkanı da bu felsefesinin bir parçası. 

Peki fotoğrafların özelliklerinde neleri göreceksiniz?

  • Dosya adı ve URL
  • Görüntüyü çeken kameranın modeli
  • Alan derinliği ve görüntü sensörünün hassasiyeti (ISO)
  • Pozlama ve odak uzaklığı
  • Histogram, beyaz dengesi ve renk alanı
  • Boyutlar
  • Fotoğrafın çekildiği tarih ve saat
  • Görüntüyü işlemek için kullanılan yazılımlar

İndirmeleriniz Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey

Vivaldi İndirme Paneli

Vivaldi 1.12 güncellemesinde, indirme panelinde bazı büyük değişiklikler yapıldı. İlk olarak, dosyanın adı, indirme hızı, indirme URL'si, hedef klasör, tarih ve saat hakkındaki bilgileri gösteren yeni bir kısım eklendi. Ayrıca, indirilen dosyaların türlere göre sıralanma özelliği de dikkat çekiyor. 

Web Sitelerinin Tema Renkleri İçin Doygunluğu Kontrol Etme Olanağı

Vivaldi Doygunluğu Azaltma Özelliği

Kullanıcıları isteklerine çok önem veren Vivaldi, aldığı geri bildirimler sonucunda harika bir özelliği daha bünyesine kattı. Yeni özellik kullanıcılara web sitelerinin tema renkleri için doygunluğu kontrol etme olanağı sunuyor. YouTube'un temasında yaptığı değişikliğin ardından bu özelliği gündemine alan şirket, Vivaldi 1.12 güncellemesi ile bunu hayata geçirdi. 

Vivaldi'nin en son sürümünü aşağıdaki bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz:

Vivaldi İnternet Tarayıcısının En Önemli 7 Özelliği TEKNOLOJİ Vivaldi İnternet Tarayıcısının En Önemli 7 Özelliği

Opera, Brave ve Vivaldi Tarayıcıları Karşı Karşıya! YAZILIM Opera, Brave ve Vivaldi Tarayıcıları Karşı Karşıya!

ETİKETLER: vivaldi vivaldi tarayıcı vivaldi tarayıcı özellikleri

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Google Chrome Google Chrome
Google Chrome Google Chrome, kullanıcılara daha hızlı ve gelişmiş bir web deneyimi sunmak için Google tarafından geliştirilmiş olan popüler internet tarayıcısıdır. ÜCRETSİZ
Hotspot Shield Hotspot Shield
Hotspot Shield Hotspot Shield, internet üzerinde kimliğinizi gizleyerek anonim olarak dolaşabileceğiniz ve yasaklı sitelere ekstra bir yazılıma ihtiyaç duymadan giriş yapabileceğiniz güçlü bir proxy programıdır. ÜCRETSİZ
Adobe Flash Player Adobe Flash Player
Adobe Flash Player Adobe Flash Player uygulaması sayesinde internette karşınıza çıkan oyunları oynayabilir, videoları izleyebilir ve interaktif web sitelerini gezebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Advanced SystemCare Advanced SystemCare
Advanced SystemCare Advanced SystemCare ile bilgisayarınızın performansını en üst seviyede tutabilirsiniz ve tarayıcılarınızın anasayfasının değişmesini engelleyebilirsiniz ÜCRETSİZ
IObit Uninstaller IObit Uninstaller
IObit Uninstaller IObit Uninstaller programını ücretsiz olarak kullanarak bilgisayarınızdaki istenmeyen yazılımları kolayca kaldırabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Game Booster Game Booster
Game Booster Game Booster bilgisayarınızda oyunların daha yüksek performansla çalışmasını sağlayan bir yazılımdır ÜCRETSİZ
WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger
WhatsApp Messenger WhatsApp Masaüstü bilgisayarınızda ücretsiz olarak kullanabileceğiniz bir anlık mesajlaşma yazılımıdır ÜCRETSİZ
Tor Browser Tor Browser
Tor Browser Tor Browser, çevrimiçi güvenliğinizi ve gizliliğinizi korumanın dışında engelli sitelere de giriş yapabileceğiniz güvenilir bir web tarayıcısıdır. ÜCRETSİZ
CS Wall Hack CS Wall Hack
CS Wall Hack Counter Strike oyununda duvarların arkasına geçebilmenize yarayan bir yazılım... ÜCRETSİZ

YORUMLAR