Vivaldi Tarayıcı Muhteşem Özellikler Kazandı, Hemen İndirin!

Son dönemde çıkan en iyi tarayıcılardan biri olan Vivaldi, yeni güncellemesiyle kullanıcılara harika bir web deneyimi yaşatıyor. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Vivaldi 1.12 güncellemesiyle harika özellikler kazanan tarayıcı, görüntü özellikleri, gelişmiş indirme bilgileri ve web sitelerinin tema renklerinde doygunluğu azaltan seçeneği ile dikkat çekiyor.
Vivaldi 1.12 güncellemesiyle birlikte üç yeni özellik karşımıza çıkıyor. Bu özellikler kullanıcılara yeterli gelmeyebilir, ancak yetkililer Sync ve Mail gibi daha büyük özellikler için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade ediyorlar. Kısa süre içinde daha büyük özellikleri Vivaldi tarayıcı da görebiliriz. Şimdi dilerseniz Vivaldi 1.12 ile gelen yeni özelliklere göz atalım:
Fotoğrafların Tüm Özellikleri Artık Elinizin Altında
Fotoğraf detaylarına tam anlamıyla erişebilme imkanı, kullanıcılar tarafından en çok istenen özelliklerden biriydi. Vivaldi 1.12 güncellemesi ile bu özellik artık kullanılabilir. Bu özellik, fotoğraf hakkında ihtiyacınız olan tüm bilgilere erişebilmenizi sağlıyor. Vivaldi'nin ana felsefesini hatırlayacak olursak, performans ve daha akıllı bir web deneyimi için en iyi işlevleri tarayıcıya kazandırmayı amaçlıyorlardı. Fotoğraf özelliklerini görebilme imkanı da bu felsefesinin bir parçası.
Peki fotoğrafların özelliklerinde neleri göreceksiniz?
- Dosya adı ve URL
- Görüntüyü çeken kameranın modeli
- Alan derinliği ve görüntü sensörünün hassasiyeti (ISO)
- Pozlama ve odak uzaklığı
- Histogram, beyaz dengesi ve renk alanı
- Boyutlar
- Fotoğrafın çekildiği tarih ve saat
- Görüntüyü işlemek için kullanılan yazılımlar
İndirmeleriniz Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey
Vivaldi 1.12 güncellemesinde, indirme panelinde bazı büyük değişiklikler yapıldı. İlk olarak, dosyanın adı, indirme hızı, indirme URL'si, hedef klasör, tarih ve saat hakkındaki bilgileri gösteren yeni bir kısım eklendi. Ayrıca, indirilen dosyaların türlere göre sıralanma özelliği de dikkat çekiyor.
Web Sitelerinin Tema Renkleri İçin Doygunluğu Kontrol Etme Olanağı
Kullanıcıları isteklerine çok önem veren Vivaldi, aldığı geri bildirimler sonucunda harika bir özelliği daha bünyesine kattı. Yeni özellik kullanıcılara web sitelerinin tema renkleri için doygunluğu kontrol etme olanağı sunuyor. YouTube'un temasında yaptığı değişikliğin ardından bu özelliği gündemine alan şirket, Vivaldi 1.12 güncellemesi ile bunu hayata geçirdi.
Vivaldi'nin en son sürümünü aşağıdaki bağlantıya tıklayarak indirebilirsiniz:
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