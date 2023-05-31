vivo'nun Online Satış Platformunda 1. Yıl Kutlaması: 1 TL'ye Kulaklık!

vivo'nun online satış platformu myvivoshop.com, 1. yaşını sürpriz bir tatil fırsatıyla kutluyor.

1 Haziran - 16 Temmuz tarihleri arasında myvivoshop.com'dan alışveriş yapanlar, Jolly Tur'dan 20.000 TL değerinde tatil hediyesi kazanma fırsatına sahip olacak. Çekiliş sonucunda belirlenecek şanslı vivo kullanıcısı, Jolly Tur tatil hediye çeki ile bir yıl boyunca yurt içi ve yurt dışı turlarında kullanabilecek.

TWS2 ANC Kulaklık Sadece 1 TL!

myvivoshop.com, 1-8-15-22 Haziran tarihlerinde kulaklık kampanyası düzenliyor. Belirtilen tarihlerde 20:00 - 23:59 saatleri arasında herhangi bir akıllı telefon satın alan ilk beş kullanıcı, TWS2 ANC kulaklığı 1 TL'ye satın alma fırsatına sahip olacak.

TWS2 ANC kulaklık, gelişmiş akustik tasarımı, 12,2 mm'lik süper güçlü bas sistemi ve 40 dB "Gelişmiş Gürültü Önleme" özelliği ile kullanıcılara akıcı bir deneyim sunuyor. 29 saatlik ultra uzun pil ömrüne sahip TWS 2 ANC kablosuz kulaklıklar aktif gürültü önleme özelliği açıkken 4,1 saate, bu özellik kapalı olduğunda ise 7,3 saate kadar stüdyo kalitesinde ses deneyimi sunuyor.

vivo'nun zerafet ve üstün teknolojisiyle dolu akıllı telefonları, müziği doruklarda yaşatan kulaklıkları ve sürprizli kampanyaları için myvivoshop.com/ adresini ziyaret edebilirsiniz.